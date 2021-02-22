菲律賓食物及藥品管理局周一宣佈，批准緊急使用中國科興疫苗，但因為疫苗效率問題，不會為前線醫護人員接種；澳洲則開始前線醫護及長者接種計劃，他們將會接種阿斯利康疫苗。

菲律賓食物及藥品管理局主管多明戈（Rolando Enrique Domingo）指，根據科興疫苗在巴西、土耳其和印尼目前的臨床測試數據顯示，疫苗有效率介乎50至62%，而且對前線有暴露於武肺病毒風險的醫護人員的效果，低於年齡介乎18至59歲的健康人士，因此不會為全國140萬醫護人員接種，「根據我們專家意見，（科興）疫苗並非最適合他們（醫護人員）的」。

科興疫苗是菲律賓批准使用的第三款疫苗，而中國早前宣佈向菲律賓捐贈60萬劑科興疫苗，原定周二運抵，但由於未獲授權而延遲。

菲律賓是一眾東南亞國家中確診宗數及死亡率第二高，但至今仍未開始接種疫苗計畫，而該國透過世界衞生組織主導的武肺疫苗保障聯盟（COVAX）計劃，獲得11.7萬劑美國輝瑞疫苗。

澳洲開始接種 預計到下月400萬人打疫苗

澳洲當地已連續三天未出現新確診個案，周一亦開始為前線醫護人員及年長人士進行大型接種疫苗計畫。澳洲全國2,500萬人口中，大部份人將會注射英國藥廠阿斯利康疫苗，而當地藥廠更獲阿斯利康獲授權，下月起自行生產疫苗。

澳洲當局希望到3月可為400萬人接種疫苗，並在10月底達到全國人完成注射目標。

輝瑞疫苗供應有限 日本接種計劃範圍縮水

日本行政改革擔當大臣河野太郎周日表示，由於美國藥廠輝瑞疫苗供應數量有限，原定在4月為65歲以上國民接種疫苗計劃受阻。

河野太郎接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，「我們希望在4月為長者接種，但不幸是最初疫苗供應數量有限，所以我們只能慢慢開始。」他指輝瑞歐洲生產線已提高產量，但要直至5月才能付運到日本，因此4月開始接種疫苗的供應和接種日程，目前仍有很不確定。

日本監管機構目前只批准採用輝瑞疫苗，預計輝瑞今年可付運1.44億劑疫苗，而第二批45萬劑已於周日到達。

路透社/日本《共同網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！