武漢肺炎疫情令英國數以百計獨立學校經營現困難，成為中國公司收購目標。英國《星期日郵報》調查發現，至少17間學校已被中資公司收購，包括碧桂園集團，而這些中企的擁有人部份是共產黨高層要員。分析認為這些中資公司是想進入英國的教育系統，為中共進行大外宣，擴展影響力。

《星期日郵報》報道，17間被中資收購的學校中有9間的買家都有共產黨高層背景，已故威爾斯王妃戴安娜曾就讀的預備學校，亦已被中資收購，並公開地利用她的名字取得利益。報道指這些學校利用教育工具向學童灌輸「中國觀點」洗腦，其中一個中資集團承認，收購英國學校目的是要支持中國一帶一路政策。

學校入讀率及經費大減令中資有機可乘

在武肺疫情下，英國許多學校出現經營危機，很多學生選擇在家學習，令學校入讀率和經費都大減，有寄宿學校學生人數下跌35%，日間學生則下跌20%，許多獨立學校都無法取得政府的全額補貼。早在疫情發生之前，中資公司已經陸續收購英國的學校。

中資「博實樂教育集團」（Bright Scholar）在2018年和2019年就買下多間中小學，包括伯恩茅斯大學學院（Bournemouth Collegiate School）、卡馬森郡拉內利（Llanelli）的聖邁克爾學校（St Michael’s School），以及北安普敦（Northampton）的博斯沃思獨立學院（Bosworth Independent College）。「博實樂」集團的董事長正是亞洲女首富、碧桂園集團聯席主席楊惠妍，她父親是碧桂園集團創辦人兼董事局主席楊國強，楊國強同時是全國政協委員之一。

業務涉及科技、地產、酒店和文化影視的萬達集團，透過設於倫敦的「倫敦及牛津集團」（London & Oxford Group）在2017年起收購學校，包括什羅普郡（Shropshire）的貝斯托恩公學（Bedstone College）和伊普斯威奇高中（Ipswich High School）。萬達創辦人兼董事長王健林2013年首度成為中國首富，2015年曾取代李嘉誠成為全球華人首富，不過近年房地產和影視事業受挫，風光不再。

中國首控集團則買下了德文郡比迪福德（Bideford）的金斯利學校（Kingsley School），以及伍斯特郡的希思菲爾德諾爾學校（Heathfield Knoll School）。報道指首控集團董事局內有共產黨高層成員。而諾福克郡的塞特福德文法學校（Thetford Grammar School）、劍橋郡的威茲比奇文法學校（Wisbech Grammar）也已被其他中國公司收購。

戴妃曾入讀學校亦已染紅

已故戴妃曾就讀的諾福克（Norfolk）里德爾斯沃思堂預備學校（Riddlesworth Hall Preparatory School）也落入中資公司手中，早於2015年已被孔子國際教育集團收購。

中國的雅力教育集團（Ray Education Group）收購了什羅普郡著名的阿德科特女子學校（Adcote School for Girls）和威爾士的邁重爾頓學院（Myddelton College）。報道指雅力的官網表明，「依托英式品牌學校和響應『一帶一路』號召，將於2021年全線啟動『Global Campus』計劃」，希望以此發展業務到其他國家，提升中國的全球經濟及政治影響力，目標是擴展至馬來西亞、泰國、阿聯酋、南非等國。

對於《星期日郵報》的報道，英國教育部發言人表示︰「獨立學校的擁有人有提倡英國基本價值觀的要求，學校不能宣傳黨派政治觀點。」

報道亦令人關注中國的孔子學院已經滲透至29間英國大學，另有孔子課堂設於150間學校之中。有人擔心這些組織成為北京的宣傳工具，同時打壓言論自由。外相藍韜文（Dominic Raab）上月已宣佈會重新審視孔子學院的角色。

英政客：中共正悄悄接管世界

英國「脫歐黨」（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）為《星期日郵報》撰寫題為「一名共產黨員接管我們的學校，英國必須立即終止」的文章，指「中共正悄悄地接管世界。在新殖民主義計劃下，習近平希望透過大型國際投資來主導全球經濟」。他指中國不只收購礦產和通訊公司，還滲入文化層面進行宣傳和灌輸，與中共高層人員有直接聯繫的中企現於英國學校已有不小的金融利益，「政府必須醒悟危險並迅速行動」。

法拉奇指有人可能認為陷入財困的學校，吸納中國資金也好過倒閉，但他警告這些觀點「忽略了更重要的問題」，就是共產黨已經接管了英國部份的私人教育系統。他指由中國政府控制的孔子學院向學生灌輸經過「徹底消毒」的中國版本歷史及政治，「沒有提及維吾爾穆斯林的困境，以及在香港消滅民主」的事，他寫道︰「事實是我們的政府太過支持中國很長一段時間，一切都是因為錢。鑑於成千上萬英國學童的教育誠信受到威脅，教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）必須緊急解決這個問題」。

英國《星期日郵報》

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