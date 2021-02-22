11人接受菅義偉長子款待 周三料公佈處分

日本首相菅義偉的長子菅正剛被踢爆任職電影發行公司時招待高官，多名官員涉嫌違反公務員守則。當地傳媒報道，當局至今已發現11名官員及職員曾接受招待，擬於周三作出處分。

菅正剛是電影發行公司「東北新社」的高級主管兼子公司董事，早前被傳媒揭發曾招待4名處理廣播行政事務的官員，包括總務省總務審議官谷脇康彥、前情報流通行政局長秋本芳德和前大臣官房審議官湯本博信等，到高級餐廳用餐及代為繳付的士車費等。總務省調查後發現，除了上述4名官員外，還有7名職員亦曾接受菅正剛招待。

日本公務員法例禁止公務員接受有利益關係人士的招待或饋贈，據報秋本芳德、湯本博信上周已被停職，總務省正整理報告，檢討如何處分，若獲得倫理審查會通過，便將於周三公佈。

49鯨魚擱淺新西蘭海灘 9條不幸死亡

49條長鰭領航鯨周一早上被發現在新西蘭南島一個被形容為「鯨魚陷阱」的海灘擱淺，其中9條已經死亡，過百名保育人士和義工趕到現場，終於在傍晚成功協助其餘40條鯨魚在潮漲時重返大海。不過保育鯨魚組織「Project Jonah」發言人霍克斯（Louisa Hawkes）擔心，鯨魚在晚上可能會再度擱淺。

一名導遊於周一早上最先發現大批領航鯨擱淺於南島（South Island）的黃金灣費爾韋爾角（Farewell Spit），約200名保育人士和義工到場後，不斷為鯨魚淋水和鋪上濕毛巾降溫，直到傍晚潮漲時，待鯨魚重新浮在水面，在岸邊築起人鏈驅使鯨魚游回海中。

費爾韋爾角於2017年曾發生650條鯨魚擱淺事件，當中300條不幸死亡。由於海灘海岸線長，而且坡度平緩，一旦鯨魚靠近海灘時，很難掉頭離開，該海灘被形容是「鯨魚陷阱」。

中央社／美聯社／美國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！