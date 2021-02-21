根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.1億，全球死亡人數超過246萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,811宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過49.8萬。印度確診人數逼近1,100萬，死亡人數逼近18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,016萬，死亡人數超過24.6萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

NBC：美國病亡人數破50萬

根據美國全國廣播公司（NBC）統計，截至周日下午美國武肺病亡人數已經突破50萬，全球最多，相當於亞特蘭大或加州薩克拉門托市人口。不過，美國平均單日新增個案近日回落，本月12日更跌穿10萬宗，是近幾個月來首次。

美國首席傳染病專家福西（Dr. Anthony Fauci）指出，武肺疫情是1918年西班牙流感大流行後102年以來未遇過的，說大家目前仍未擺脫「可怕情況」。

英學校擬下月8月重開

英國周日新增215宗死亡個案，是去年聖誕以來最少。首相約翰遜周一將發表全國講話，交代解除封鎖的路線圖。根據他的計劃，學校3月8日重新開放、每人將可與一位朋友或親戚戶外會面、如疫情持續穩定非必要零售商戶4月可重開、酒店及旅遊業要到5月方能全面重開。

意確診數字回升

意大利北部倫巴第大區一年前的2月21日出現首宗本土感染個案，周日是一周年，多間教堂有儀式悼念至今累計逾9.5萬病亡者。米蘭薩科醫院（Sacco hospital）傳染病總監加利（Prof Massimo Galli）接受羅馬「信使報」（Il Messaggero）訪問，指意大利的確診個案回升，原因包括英國變種病毒傳入。他坦言對情況表示擔憂。

當局監於變種病毒病例增加，周日再將三個大區的疫情風險級別調高。

多個城市的民眾周末懶理當局的「留家」勸喻，趁暖和天氣外出，街上人來人往，公園、海濱地區亦人山人海。

美國全國廣播公司／英國《太陽報》／法新社／美聯社

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