挪威畫家蒙克（Edvard Munch）的經典畫作《吶喊》（The Scream）上有一句用鉛筆寫上的字句「只有瘋子才畫得出」，一直被認為是批評者留下的塗鴉，最近有研究確認字句出自蒙克本人親筆。

《吶喊》共有四個版本，最早的版本完成於1893年。研究團隊以紅外線掃瞄該版本，與蒙克的日記和信件上的字跡作對比，發現多個相似之處。擁有該版本的挪威國立藝術館的策展人古倫說：「我現在會稱這句為題辭多於塗鴉。」她指自1900年代起，該字句一直被假設是由觀眾留下，直至10年前館方在畫作的簡介中仍持這說法，而外界對於這難以用肉眼察覺的「塗鴉」一直不感興趣。

作者曾被斥為「最瘋狂的男人」

蒙克的畫風當年備受藝術界的建制派所嘲諷，《吶喊》面世時被斥責是「最瘋狂的男人」、「他的藝術蒙上陰影」，這種評論被認為是他在畫上留下這字句的催化劑。古倫指蒙克與其他很多家庭成員一樣，畢生受到精神病困擾，深受這些言論傷害，多年後曾為此抱怨。她指蒙克留下這字句，或許是為了「取得控制」。

英國《泰晤士報》

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