移植心臟手術有新突破，過往醫生多數會利用腦死亡病人仍然跳動的心臟為人移植，但英國利用一個儀器讓已停止跳動的心臟「復活」，成功為6名青少年進行移植手術，是全球首例。

劍橋郡皇家帕普沃斯醫院（Royal Papworth Hospital）的醫生從死亡病人體內摘出已經停止跳動的心臟後，利用稱為「器官照護系統」（Organ Care System）的儀器保存並令心臟重新跳動，提供血液、養份和氧氣，直至送抵醫院給受助者進行移植手術，最多可保持12小時。醫院至今一共為6名年齡介乎12至16歲青少年成功移植心臟，令他們重獲新生。

新技術助心臟恢復跳動 可移植心臟大增

已停止跳動心臟過往被認為不適合用作移植，因為器官缺氧後會受損，用作移植風險太高，因而限制了可用的心臟數目，有了這個可以令心臟「復跳」的系統之後，相信適合移植的心臟數目將會大大增加，縮減病人等候移植的時間。

來自布里斯托爾（Bristol）的14歲少女海丁頓（Freya Heddington）是其中一名受助病人，只是等候兩個月便獲安排移植手術。她2019年確診患上限制性心肌病，令她疲倦、胸痛、呼吸困難，本來醫生表示她可能要等兩年才有合適心臟，但在帕普沃斯醫院和倫敦大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street hospital）合作下，她僅等候八周就可以動手術。

術後10日出院 體力改善毋須每天吃藥

海丁頓在手術後10天就可以出院，數個月後已經可以進行一些她喜愛的活動，例如騎馬。她說︰「現在我更有耐力，可以出外走很長一段路，可以爬山而不必因為呼吸困難而停下來。我為得到這份了不起的禮物欣喜若狂，但也對知道有人離世感到傷心。」

她的父親說，一家人永遠都不會忘記拯救愛女一命的人，他們總會記起女兒過往每天都要吃藥，以及經常進出醫院的日子，「但現在我們知道，她有了一顆可愛、健康的心臟，她的未來光明一片」。

這項技術過往曾在成年患者身上試行，但為兒童及青少年病人移植是全球首例。

英國廣播公司/《星期日郵報》

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