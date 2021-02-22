當身處逆境，不代表永遠也身陷地獄。來自烏干達北部血腥殺戮戰場的一名男孩，從小經歷無數可怕場景，其後輾轉隨跟父親移居英國，勤力讀書，現在已成為英國最頂級的男模特兒之一，人生起伏令他相信「凡事皆有可能」。

英國《星期日鏡報》盤點「英國最英俊男士」（Britain’s Most Handsome Man），現年29歲的奧克韋拉（Dennis Okwera）榜上有名，光鮮亮麗的外表令人無法想像他有一段可怕的童年。奧克韋拉的家鄉在烏干達北部地區沃頓基特古姆（Wartorn Kitgum），當地游擊隊「聖主抵抗軍」（Lord’s Resistance Army）殺人如麻，小時候的奧克韋拉，上學也是一場生死博鬥，因為武裝分子會去學校擄走小孩。

8歲目睹血腥殺戮 友人母親也被殺

奧克韋拉說：「求生是首要事項。我們盡量被送到學校，晚上則睡在樹叢裏躲起來，因為叛軍主要在夜間施襲。我8歲時目擊過的暴行，這根本是不應該看到（殘酷影像），我腦海裏的某些影像相信永遠都不會消失。我見過人們被地雷炸碎，農夫前往農田時、母親去商店購物時、小孩上學途中，都會遇到地雷。他們也擄走上學的小孩。」

在戰亂地帶，女性往往是受害者，奧克韋拉說︰「叛軍會強暴人母或年輕女孩，若你舉報，你也可能會被殺，或者被割去嘴唇，以恫嚇其他人不得張聲。這實在很可怕。」他朋友的母親就因為反抗施暴而被殺害，「我一輩子都不會忘記」。

幸運地，奧克韋拉的父親伺機逃離家鄉，前往英國，並在紅十字會協助下，安排兩名兒子到英國團聚。三父子居於東倫敦一個單位，爸爸任職保安員和商店店員，「這是我們重活一次的機會，沒有槍炮聲之下可以安眠」。奧克韋拉在數學、化學、生物等課目的成績都很理想，順利在東倫敦大學畢業。

曾跟納奧美金寶合作 冀回饋家鄉

雖然攻讀生物化學，奧克韋拉卻當上了模特兒，第一個模特兒工作是為念設計的朋友充當衣架子拍攝照片，獲得薪酬250英鎊（2,716港元），2018年加入模特兒公司後身價急升，曾跟多個大品牌如Kenzo、Louis Vuitton和John Lewis合作，2018年更曾與頂級模特兒「黑珍珠」納奧美金寶（Naomi Campbell）拍檔，拍攝Burberry的聖誕廣告。

奧克韋拉說︰「我最喜愛的一次拍攝工作，是與斯諾登勳爵為《Luncheon》雜誌拍攝，這是他最後一批作品之一。我記得坐在他家中，他簡直活力十足，我們在他家花園吃草莓，他向我展示他的作品集。他很謙和，我致電爸爸，說我正跟斯諾登勳爵共晉午餐，他說『你瘋了嗎？你喝醉了？』。看見這名謙和的男子經營他的事業，令我更熱愛這個行業。這一切令我想到『凡事皆有可能』。」

如今事業有成，奧克韋拉亦不忘回饋家鄉，除了資助當地親友讀書，亦正計劃在當地重建學校，並期望日後有能力斥資興建醫院。

英國《星期日鏡報》

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