英國白金漢宮日前宣佈，哈里王子和夫人梅根不再履行皇室職務，隨後哈里夫婦發聲明反擊，但聲明語氣被指不尊重皇室。哈里兄長威廉王子亦認為弟弟的聲明侮辱祖母英女皇，因而感到憤怒和震驚。但英國《泰晤士報》報道，威廉雖然對哈里的聲明不滿，亦希望隨着弟弟離開皇室，可有助修補兩人的關係。

《星期日泰晤士報》早前引述消息人士指，威廉對於弟弟的所為震驚又難過，覺得哈里的回應是「侮辱和不尊敬」祖母，並且感到憤怒。另一名消息人士稱，威廉曾說：「你不應該回答英女皇的，這是不能接受。」

消息人士︰兩兄弟關係已見好轉

不過另一消息人士向《泰晤士報》透露，威廉認為若皇室職務不再成為爭拗原因，會有助與哈里修補關係。消息人士亦指威廉對事情的發展並不感到意外，「我不認為有任何人覺得驚訝，導致兩人關係緊張的皇室職務問題不再存在，希望有助重建兩兄弟關係，但仍有很長的路要走，期望（哥倫比亞廣播公司）訪問不會令事情惡化」。消息人士續指，威廉與哈里的關係近日已漸見好轉，「兩人過去數個月有越來越多討論及正常交流，他們看來都努力了一段時間」。

哈里與梅根上周接受了美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，打算3月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目播出，但隨着兩人身份轉變，英國傳媒報道，哈里和梅根的訪問或會被大幅剪輯，部份鏡頭也要重新錄影。

英國《泰晤士報》／《蘋果》資料室

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