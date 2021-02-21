美國紐約金融區地標銅牛創作人迪莫迪卡（Arturo Di Modica，圖），前晚在意大利西西里家鄉維多利亞病逝，享年80歲。死訊由維多利亞鎮政府發佈，今天安排在鎮內教堂舉行葬禮；聲明沒有公開死因，但其友人向意大利《共和報》透露迪莫迪卡已抗癌多年。

迪莫迪卡19歲到佛羅倫斯攻讀純藝術，1973年移居紐約，在藝術家聚居的蘇豪區開設工作室，一住40多年。本月初《共和報》訪問中，他提到代表作的創作靈感來自1987年股災：「那時正值危機，紐約交易所一夜間蒸發兩成，很多人被推向最黑暗深淵。」於是他花兩年自費35萬美元（約271萬港元）鑄銅牛，展現美國人堅毅不屈的力量。

突襲式立像 挑釁嘲弄建制

立像旨在挑釁和嘲弄建制，事前迪莫迪卡沒有問准市政府，只靠着40名朋友協助，1989年12月16日晚上開着吊機車，將銅像運到交易所附近的滾球綠地公園，趁着巡警離開，用了四分半鐘急急豎像。「從天而降」的銅像翌日成為各地報章頭條，交易所一度派人移走它，卻惹來紐約人不滿，最後在市長和公園專員調停下移到公園現址，每年有數百萬遊客特地去參觀。

除了銅牛，迪莫迪卡還在紐約市留下其他作品，如洛克菲勒中心雲石組、林肯中心銅馬像等；臨終前還正籌備40米高的雙馬像創作，原打算置於家鄉河邊，最終未能完成。

美聯社