緬甸反政變示威近三周，軍政府雖然向示威者加壓，但仍無法遏止民眾怒潮。軍方周日警告，示威者若周一在仰光發動大規模示威，將「招致生命損失」。

緬甸國營傳媒MRTV周日晚報道當局「恐嚇」聲明，指示威者策劃周一在仰光大型示威，是煽動無政府狀態，並將年輕人推向對抗之路，會招致生命損失。

軍政府所作所為雖然遭到國際譴責，但打壓這場公民抗命運動的手段卻逐步升級。周一凌晨連續第八日封網，美國駐緬甸大使館說，仰光周一的封網時間會延長至中午，而非過去幾日的凌晨1時至早上9時。

緬甸周六經歷反政變示威以來最血腥一日，除第二大城市曼德勒兩名男子被射殺外，仰光30歲男子丁圖亨（Tin Htut Hein）深夜自發巡邏防止軍方緝捕社運分子時，被警察開槍擊中頭部身亡，遺下妻子及四歲兒子。

「緬甸政治犯支援協會」（Myanmar’s Assistance Association for Political Prisoners）估計，截至周六至少640人被拘捕，包括參與罷工抗議軍事政變的鐵路工人、公務員、銀行職員等。

各地抗議軍事政變示威持續，仰光有數以千計年輕人在兩處地點集會並高叫口號，曼德勒有數萬人和平集會。入夜後仰光、蒙育瓦（Monywa）、密支那（Myitkyina）都有燭光晚會悼念示威亡魂。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周日批評緬甸警方使用致命武力打壓和平示威是「不可接受」。聯合國大會周五原本開會討論緬甸羅興亞穆斯林，但軍事政變勢將成為焦點。

不過，緬甸外交部周日深夜指聯合國和外國公然干涉緬甸內政，說「縱然面對非法示威、激起動亂和暴力，有關當局已採取最大程度克制，使用最低程度武力處理騷亂」。

法新社／路透社

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