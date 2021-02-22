美國前總統特朗普在任期間不時做出意想不到的舉動，甚至還嘗試邀請獨裁者金正恩一同乘坐總統專機空軍一號。英國廣播公司（BBC）紀錄片《特朗普的世界舞台》（Trump Takes on the World）為2019年在越南河內舉行第二次美朝峯會揭秘，訪問當時身在會議室現場的目擊者，揭露特朗普原來邀請過金正恩登上空軍一號，以便迅速回國，免卻坐火車長途跋涉，但遭到金正恩拒絕。

紀錄片第3集交代了「特金會2.０」的細節，雖然峯會進展不似外界預期，有關朝鮮核計劃的談判破裂，但紀錄片指特朗普在離開前，向金正恩提出一項驚人提議。

時任美國國家安全顧問辦公室主管亞洲事務的博明（Matthew Pottinger）憶述：「特朗普邀請金正恩乘『空軍一號』回家。總統知道金正恩坐了數天火車經過中國到達河內，總統說：『如果你願意，我可以在兩小時內送你回家。』金正恩拒絕了。」

特朗普取消美韓軍演 被指回應金正恩要求

前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）則形容「特朗普以為他有了新朋友」。此時，特朗普做出另一個令其團隊震驚的舉動，他同意金正恩取消美韓聯合軍演的要求。

博爾頓續指：「就像金正恩過去多次抱怨那樣，他抱怨南韓及美國軍隊舉行聯合軍演，這已在朝鮮半島持續了60多年……特朗普便說：『我要取消（他所指）的軍事演習。沒必要，它們很花錢，而且會讓你開心』。我簡直不敢相信。我與（前國務卿）蓬佩奧（Mike Pompeo）、（前白宮幕僚長）凱利（John Kerry）及特朗普坐在同一間房，但沒有諮詢過我們，純粹是特朗普的想法。這是一個自己造成的錯誤，是一個讓步，而我們沒有得到任何回報。」

英國廣播公司／美國《國會山莊報》

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