一項未正式公佈的研究顯示，輝瑞藥廠與BioNTech（BNT）合作研製的武漢肺炎疫苗，既可防感染亦可阻出現不適。

到目前為止，臨床研究只能證明疫苗可在95%的個案防止出現病徵，但不清楚接種疫苗後是否仍會感染病毒以至繼續播毒。

根據輝瑞、BNT、以色列衞生部合作進行的研究草稿，疫苗能「高度有效地」預防感染病毒。

研究人員分析數萬宗病毒陽性檢測，發現接種疫苗後在指定時期內的陽性檢測比例，遠低於未接種疫苗者。研究指出疫苗預防感染的有效率為89.4%。

研究是根據以色列的已接種和未接種者的衞生數據進行。不過，研究補充，疫苗的所謂防感染有效性可能因為研究方法關係而被高估。

德新社記者看過研究的草稿，指出草稿外洩到以色列新聞網站「ynet」，報告還未以預印方式正式公開或在同行審評的科學期刊刊載。

BNT和以色列衞生部未對那份報告沒置評。

以色列展開全國接種武漢肺炎疫苗計劃兩個月，已有近半人接種至少一劑輝瑞／

BioNTech疫苗。衞生部周六公佈統計數字顯示，接種兩劑疫苗後預防率有95.8%；在預防發燒或呼吸出現問題方面，有效率增至98%，預防重症與死亡的效率，更分別高達99.2%與98.9%。當局表示這項統計針對打完兩針後過了至少兩周的170萬人。

德新社

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