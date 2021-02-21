伊波拉新疫情自月初起重返剛果民主共和國（下稱剛果），官員周日指確診人數增至6人，其中4人死亡，認為民眾的防疫意識不足，抗拒預防措施。

剛果2月7日確認爆疫，東北部北基伍省（North Kivu）的衞生官員薩利塔醫生（Eugene Syalita）表示，自月初以來：「我們已登記了6宗伊波拉個案，4名感染病人死亡。」其中一人上周五離世，另一人上周六病逝，另外兩人早於月初染疫亡，他指兩名病人正接受治療。

薩利塔不滿民眾輕視新一波伊波拉疫情，「有家庭斷然拒絕對房屋進行消毒，或是拒絕舉行有尊嚴而安全的葬禮」，他續指民眾尚未了解伊波拉病毒已重新出現，「一切對他們來說都還不清楚」。過往剛果爆疫時，當地民眾也不相信伊波拉疾病存上，同時拒絕預防病毒的措施，例如是避免與生病的人接觸，或是不為染疫死者淨身等等。

剛果2018年8月1日宣佈爆發第十次伊波拉疫情，直至去年7月25日才終於宣佈疫情結束，逾2,200人死亡，是自1976年剛果首次出現伊波拉病毒以來，死亡人數最多的疫情。

伊波拉病毒具高度傳染性，導致嘔吐和腹瀉，可透過體液傳染。幾內亞於上周日（14日）向世衞通報國內爆發新一波伊波拉疫情，至今已有5人死亡。早前世衞警告幾內亞及剛果民主共和國爆發的伊波拉病毒已構成了地區風險，並向6個非洲國家發出警告。

法新社

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