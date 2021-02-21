美國前總統特朗普近日發聲明，直斥參議院共和黨領袖麥康奈爾是「鬱鬱寡歡的二流政客」，兩人曾經是合作融洽的夥伴，到去年大選後關係轉差，共和黨有份量黨員之間發生內訌，勢必影響共和黨在2022年國會中期選舉的部署。支持共和黨的金主亦看法不一，多數避免公開表達立場。

參議員︰麥康奈爾對特朗普的成功不可或缺

曾被形容為「布殊大腦」的喬治布殊智囊羅夫（Karl Rove）直言︰「沒有一個強勢的參議院領袖，特朗普無法達成他的目標。」特朗普在2019年更曾形容麥康奈爾是「領導能力對於我們的成功至關重要」，稱讚他對國家貢獻。

在2016大選前，美國最高法院內資歷最深的大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）2月突然逝世，令原本佔多數5席的保守派，跟自由派形成4比4的勢力平衡。總統奧巴馬原本想尋求任內安插多一名自由派法官當繼任人，但被麥康奈爾及參議院中佔多數的共和黨全力阻撓。

大法官人選成為當年選戰的焦點之一，有福音派及保守人士憂慮特朗普會選出一名自由派法官，但特朗普與法律團隊整合一份法官人選名單，承諾自己會由選出一位保守派立場的法官。特朗普當選後曾在白宮表示：「這件事對大選真的非常有影響。」

作為參議院多數派領袖，麥康奈爾亦一直十分支持特朗普，例如2017年通過稅收法案，以及快速處理第一次總統彈劾案。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦形容︰「特朗普的成功，麥康奈爾是不可或缺的。」

去年總統大選後關係急轉直下

去年總統大選後，特朗普拒絕接受結果，並聲稱當中出現選舉舞弊。麥康奈爾也一直跟特朗普同一陣線，沒有在早期就表態認可拜登勝選，保持沉默直至12月14日選舉人票獲得確認後翌日，麥康奈爾才開腔承認民主黨勝出選舉，向拜登及賀錦麗道賀。

不過，大選後兩人的看法出現分歧，麥康奈爾將目光放在2022年中期選舉重奪參議院控制權，但特朗普仍然停留在2020年的大選結果。直到麥康奈爾上周六在彈劾案表決投「無罪」票，但批評特朗普在衝擊國會事件前已玩忽職守，要為「挑釁」當日事件負上道德和實質責任，兩人的關係更為破裂。

金主未敢表態

特朗普和麥康奈爾的角力浮現，亦讓共和黨的金主面對選擇，是否支持特朗普推舉的候選人，抑或是支持麥康奈爾路線，即是與特朗普保持距離。北卡羅來納州參議員伯爾（Richard Burr）和賓夕凡尼亞州參議員圖密（Pat Toomey）這兩名在彈劾案中倒戈的共和黨人，將不再尋求連任，代表這兩個搖擺州份在2022年的中期選舉，需經內部選舉推舉候選人。

《國會山報》報道，很多金主選擇避免公開表達立場，其中一人指：「我認為只要共和黨談及初選，而不是拜登和民主黨的政策，我們會輸掉（選舉）。」有些金主對於特朗普支持的候選人能否在搖擺州勝選也表示懷疑，一名長期支持共和黨的金主表示，「我認為麥康奈爾相信無法靠特朗普贏得51個參議院議席」，這位金主相信，麥康奈爾的策略是漠視特朗普，以免像大選一樣過份擁護特朗普，導致共和黨在郊區落敗。

不過，特朗普支持者在下次選舉前，仍然有很多時間策劃下一部署，動員支持特朗普的活動。外界預料特朗普的兒媳娜拉（Lara Trump）將競逐北卡州參議員席位的提名，特朗普盟友、共和黨參議員格雷厄姆周六更致電娜拉，大讚她是「共和黨的未來」。他受訪時說：「我認為整個彈劾審判的最大贏家是娜拉，我親愛的朋友伯爾……幾乎令娜拉成為北卡羅來納州參議員的肯定候選人，足以取代他。」

美國《紐約時報》／《國會山報》

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