澳洲執政黨自由黨爆出的性侵醜聞持續發酵，繼就業部前助理傳媒顧問希金斯（Brittany Higgins）及一名匿名女子舉報，報稱遭自由黨一名前成員性侵後，周一再多兩名女性作出同樣舉報，令累計舉報者增至4人。總理莫里森政府遭炮轟處理不善，批評他們處理職場性騷擾投訴不當，在野黨議員認為有份處理希金斯投訴的人也需要問責。

第3名受害人飲醉後遭侵犯

第3名受害的女子向《澳洲人報》披露，她2016年剛畢業後，在澳洲國會大選時擔任執政聯盟的義工，但被自由黨成員性侵。她表示，對方在事發當晚請她喝了伏特加和龍舌蘭酒，之後提出帶她到酒店「照顧她」，當她醒來後，發現自己的襯衫鈕扣被解開，長褲亦被脫下，對方則躺在她身上。當她離開後，還發現自己下體正在流血。

該名女子表示︰「我相信他在6月29日晚上和6月30日早上的行為已構成性侵犯，因為當我喝醉了，無法表達有效的認可，他趁機跟我發生或嘗試發生性行為。」報道指，當事人已簽署法定聲明，證明自己本身是處女，遭侵犯前從未有過性行為。她指事發後感到非常窘迫，「覺得很污穢和羞恥，我亦不想向任何人傾訴。聽了希金斯的故事，這實在太離奇地相似，令我覺得這個人有這種行為傾向」。

第4名女子在酒吧被摸大腿

第4名受害女子周日正式向坎培拉警方報案後，周一向澳洲廣播公司披露經歷。她報稱事發於2017年，她與同事放工後到一間受到政客歡迎的酒吧消遣，遭該名男子伸手到桌子下撫摸她大腿，但她敢怒不敢言。

她表示，這並非第一次或最後一次受到男同事這樣對待，可是「從那時開始，我只能習慣受到性騷擾，不把它當作一回事」。但她稱，如今站出來是要支持希金斯，並承認循刑事制度追究是一條十分艱難的道路。

執政黨國會職場文化受詬病

希金斯早前開始揭發性侵事件，在時任國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）設於國會的辦公室內被強姦，之後引爆該黨的連串性侵舉報，惹來全國關注，亦觸發各黨派聲討。莫里森政府雖然承認當年處理不當，但莫里森和雷諾茲均備受多方抨擊，預料周一將就此到國會接受質詢。

無黨派的國會議員斯蒂格爾（Zali Steggall）表示，接連聽到性侵事件令她「難以置信地不安」，對執政聯盟處理此事的手法感到失望。她又指，國會的工作文化出現問題，包括如此處理性騷擾投訴。工黨參議員黃英賢（Penny Wong）表示，有份處理希金斯投訴的人，亦應該被追究責任，「毫無疑問，在國會和政治上對待女性出現了問題」。

特別國務部長伯明翰（Simon Birmingham）已受委任，就國會職場文化展開獨立審查，預料這幾天將會與工黨、綠黨等其他黨派展開進一步磋商。

澳洲新聞網／澳洲SBS電視台／澳洲廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！