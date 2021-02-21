武漢肺炎一波未平，禽流感一波又起，前日俄羅斯公佈有七人確診感染H5N8型禽流感病毒，是世界上首次發現人類感染該種病毒，已向世界衞生組織（WHO）通報及提供資料。

在首都莫斯科舉行的電視記者會上，聯邦消費者權益保護和公益監督局長波波娃（Anna Popova）透露，七名病人是南部養殖場員工，去年12月該處爆發禽流感，原以為只在家禽間傳播，其後從上述七人身上分離出H5N8遺傳物質及免疫反應，「是全球首次發現人類感染H5N8禽流感病毒」。發現此事的專家，來自「矢量」（Vektor）病毒學和生物科技中心，這間位於西伯利亞市外的研究所，藏有大量蘇聯時期化武機密和各種病毒樣本，研究人員還有份研製武漢肺炎疫苗。

不排除人傳人或變種

目前染病七人病徵尚輕，「矢量」已着手研發H5N8人類檢測劑及疫苗，同時政府已採取預防措施，減低他人或動物受感染風險；但波波娃坦言，不排除病毒會人傳人或變種，促全球及早準備。

禽流感是由病毒引起的動物傳染病，人類處理禽肉或禽屍時有可能跨物種感染，目前已知的病毒類型包括H5N2、H5N1、H9N2等；而H5N8在家禽中屬高度傳播及致命病毒，除俄羅斯，歐亞、中東和北非近月都發現案例。

路透社