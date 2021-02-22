英國外相藍韜文周一在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）第46屆年會發表預先錄影演說，再次批評中國損害香港、新疆人權狀況，揚言會繼續為遭受這些駭人聽聞待遇的港人和新疆少數民族發聲，更呼籲盡快派人權專員赴新疆調查。

藍韜文批評香港人權受到有計畫侵犯，港版國安法明顯違反中英聯合聲明，對個人自由產生寒蟬效應，強調香港必須舉行自由及公正的立法會選舉，並允許反對派人士參予。

另外他又形容新疆目前局勢難以接受，幾乎每天都看到中國有系統損害新疆維吾爾穆斯林及其他少數民族的人權，他們遭到酷刑虐待，又強迫勞動，甚至迫使婦女絕育。

揚言續為港人新疆發聲

他強調聯合國必須作出回應，確保事件不會被隱瞞。他指出如果人權理事會的成員要履行責任，人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）或其他獨立調查專家必須盡快不受限制進入新疆調查。

藍韜文表示英國為了履行職責，上月便宣佈了禁止任何僱用新疆被壓搾勞工的公司在英國營商，亦不准許英國企業向這些公司供貨。英國會繼續為港人和中國少數民族發聲，亦敦促人權理事會其他成員加入。

路透社

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