網上流傳的一段片，令人再次關注飽受戰火摧殘的阿富汗。

片段顯示，首都喀布爾周日發生爆炸後，兩名兒童站在一名倒地昏迷女子身旁大哭，一人身上染血，其中一人叫「媽媽，起身」。拍片的男子叫兩童「冷靜」，而女子則被抬走。

喀布爾警方證實，兩童身受輕傷，女子則受重傷。

暫未有組織承認施襲。武裝組織塔利班否認涉事。

片段引起阿富汗網民震驚，達利語主題標籤「媽媽起來！」熱傳起來。Twitter一位用戶表示「不忍卒睹」。一位與塔利班談判的政府代表則問發動襲擊的人於心何忍。

阿富汗政府去年與塔利班展開和談之際，哈布爾和其他市區爆炸事件幾乎無日無之。暴力頻生，令美國拜登政府決定檢討特朗普政府與塔利班去年簽訂的協議，研究是否仍如期5月1日前撤走餘下2,500名美軍，還是冒着武裝分子血腥反擊的風險而繼續留駐。

法新社

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