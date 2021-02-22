年屆99歲的英國菲臘親王身體不適，在上周二晚入院，其子皇儲查理斯不惜往返超過300公里，從格洛斯特郡（Gloucestershire） 的大宅到倫敦的醫院探望老父。查理斯此舉被指違反封城限制，引發網民熱議，除了批評，也有人認為要厚道一點，不應把封城造成的不滿轉嫁到查理斯身上。

查理斯上周六下午乘車抵達倫敦英皇愛德華七世醫院，逗留半小時後離開，還被傳媒拍到他雙眼通紅，且眼泛淚光，看來情緒激動。克拉倫斯宮（Clarence House）確認，查理斯探望父親後未有在倫敦逗留，而是返回2小時車程以外的格洛斯特郡大宅。據悉查理斯自去年聖誕節之後，因為封城限制而未再見過父親。

網民質疑查理斯獲准探病 是雙重標準

有網民批評查理斯涉嫌違反封城限制。一名網民表示：「我希望菲臘親王情況好轉，但為甚麼查理斯可以探望住院的父親，而全國其他家庭則不能到醫院探望所愛的人，即使與武漢肺炎無關？」另一網民亦質疑：「為何查理斯可探望住院的父親？在武漢肺炎疫情中失去親人的家庭，卻沒有機會與愛人道別，這再次展現我國的雙重標準。」

部分網民則嘗試化解這份怨氣，寫道：「菲臘親王與我們一樣有家庭，愛他的家人，不願見到失去家人的日子。」另一人則說：「我沒有機會趕到醫院見男友最後一面，也去不到他的葬禮。這是否代表我要怨恨查理斯探父親，不會，我們顯示出一點厚道吧？」

99歲的菲臘親王因為不適入院。白金漢宮當時強調，菲臘親王入院純是遵照醫生建議的「預防措施」，預料他將會留院數日「接受觀察和休息」。已接種首劑武肺疫苗的他，據報並非因為感染武肺入院。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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