美國參議院周一展開司法部長的提名聽證會，提名人加蘭（Merrick Garland）面對有關中國威脅的質詢，他同意美國情報部門的看法，認同中國在若干層面對美國利益構成威脅，但他拒絕明言是否把北京領導層視作敵人。

在參議院司法委員會聽證會上，共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）引述前任國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）去年的文章，當中提到中國如今對美國構成最嚴重威脅，並提問加蘭對中國共產黨作為美國敵人的看法。加蘭回應稱：「我沒有獲得跟國家情報總監一樣的情報資訊，所以要比較來自中國和俄羅斯的威脅，我不是適合作出比較的人選。」但他承認：「肯定的是，正如總監所言，中國無疑是一個威脅，包括入侵我們（美國）的電腦和基建，並竊取我們的知識產權。這些都是非常困難的問題，需要我們去抵禦。」

未正面回應孔子學院滲透

布萊克本又要求加蘭交代對孔子學院滲透美國校園的看法。她以哈佛大學一名癌症研究員企圖把美方資源偷偷交予中國的案件為例，詢問加蘭是否同意中國對美國知識產權和技術構成威脅，並敦促加蘭向美國人承諾，會盡力調查和檢控每一宗發生在美國國土的間諜案。

加蘭只簡單回應稱，他未了解相關案情，但強調他領導下的司法部會採取所有必須手段對抗間諜案，並跟聯邦調查局（FBI）緊密合作，讓竊取美國知識產權和商業機密的外國特工面臨起訴。

另外，加蘭在聽證會上表明，上任後會聚焦打擊暴力極端分子，並把重點指向1月6日衝擊國會事件，但強調會讓司法部在政治上保持獨立角色。

美國霍士新聞／美聯社

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