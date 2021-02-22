滙豐控股即將公佈業績，投資者關注獲批有條件恢復派息的滙控，今年公佈的派息金額。英國《觀察家報》指出，滙豐除了面對武漢肺炎疫情衝擊，更嚴峻考驗是，它在香港問題上是否「押錯注」，導致近期頻頻遭到西方指摘，報道形容去年上任的滙豐總裁祈耀年（Noel Quinn）第一年生涯絕不易過。

祈耀年去年3月上任後公佈大規模重組計劃，涉及3.5萬個職位，估計多地亦會因武肺疫情出現大量壞賬，警告英國的銀行服務將來或要收費。隨着英國息口預料持續偏低，甚至可能步入負利率，預計滙豐未來經營仍然困難。

撐港版國安法捱轟 在英則遭環保份子施壓

但《觀察家報》指出，滙豐面臨的重大挑戰不止疫情，更麻煩是在於香港政治問題。報道指，滙豐高層去年公開支持港版國安法，亦凍結多名香港民主派人士賬戶，種種舉動引起西方社會批評。

祈耀年上月亦被傳召至英國國會接受質詢，當時他拒絕評論香港民主遭打壓，卻聲稱香港出現「暴動」，並指「有近300萬人支持國安法」。《觀察家報》形容，滙控大部分盈利來自香港和中國大陸，到底是否支持港府成為重大難題。

回到英國，滙豐亦面臨氣候議題的挑戰，最少15個退休基金或投資基金早前參與聯署，要求滙豐減少參與化石燃料開發融資。滙豐現時是歐洲化石燃料企業第二大融資機構，僅次於巴克萊銀行，巴克萊去年已宣佈停止向化石燃料企業提供貸款。

英國《觀察家報》

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