美國太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance）上周四成功著陸火星並傳回照片，NASA周一公開一段長達3分25秒「毅力號」降落火星的影片。NASA研究員形容，這段「毅力號」拍下的影片「非常美妙」，他們花了整個周末「煲片」。

「毅力號」裝有25部相機及兩個麥克風，上周四著陸時全部有啟動，但其中一個麥克風在降落時失靈，直至到達火星表面後才能收集聲音。NASA工程師周一播出高清影片，「毅力號」相機和麥克風系統的首席工程師格呂爾（Dave Gruel）指：「你聽到的這10秒，是麥克風將火星表面上的實際陣風傳回給地球。」

雖然只是短短10秒，卻是人類首次聽見來自火星的聲音。格呂爾續指：「想像你坐在火星表面，聆聽著四周。這真的很美妙。」

影片呈現「恐怖七分鐘」降落經過

由於將訊號由火星傳回地球大約需時11分鐘，因此在著陸期間有一段真空期，NASA無法提供任何協助，這段時間稱為「恐怖七分鐘」（seven minutes of terror）。影片可見，「毅力號」的紅白降落傘打開後，就棄置了加熱殼，漂落到火星時，「毅力號」就拍到火星塵土飛揚的表面，包括火山坑及遠處一些較高的地勢，最終在耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）附近著陸。

代理署長尤爾奇克（Steve Jurczyk）表示，「毅力號」才正要開始工作，就已經提供了太空探索歷史上部份最具標誌性的視覺效果，顯示出到火星所需的製造及飛行工程技術水平及精確度達到卓越程度。而負責「毅力號」任務的NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）總監瓦特金斯（Michael Watkins）則稱：「這是我們首次得以拍下著陸火星這類事件……這些真是非常美妙的影片，我們整個周末都在『煲片』。」

法新社／英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！