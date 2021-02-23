英國哈里王子與夫人梅根宣佈正式脫離皇室後，引發連串風波，二人周一首次露面，為即將在音樂串流平台Spotify推出的專屬Podcast（網絡廣播節目）宣傳，名為「Archewell Audio」的Podcast節目首集將於本月29日上架，而他們與Spotify簽約的金額據報多達3,000萬英鎊（約3.1億港幣）。

在宣傳片中，哈里王子和梅根仍然使用薩塞克斯公爵及夫人頭銜，引起外界對其名銜的疑問。根據規定，二人不能再使用「殿下」（His/Her Royal Highness）的皇室頭銜，以及皇室（royal）字眼。

公爵頭銜只限特定場合使用

不過，薩塞克斯公爵及夫人這個頭銜是哈里王子和梅根結婚時，英女皇送出的禮物，因此他們仍然在某些情況下使用薩塞克斯公爵及夫人，白金漢宮亦在聲明有用上薩塞克斯公爵及夫人稱呼二人，並解釋指進行跟軍事和皇室贊助相關的活動便不能使用。

英國《太陽報》列舉出多個例子，解釋哈里王子和梅根日後在甚麼組織仍能以公爵頭銜保有贊助人地位，例如救助動物組織Mayhew及援助婦女團體Smart Works等慈善組織仍可使用，但皇家漢寧頓空軍（Royal Air Force Honington）便不能。

皇室料拍攝特備節目抗衡

日前哈里王子和梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，將於3月7日播出。《太陽報》消息指，適逢3月8日是大英國協日（Commonwealth Day），英國廣播公司（BBC）將拍攝特別節目於3月7日播出，內容包括英女皇的特別講話，其他皇室成員亦會亮相。

英國《太陽報》/美國《Cosmopolitan》雜誌

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