前意大利足球國腳兼國際米蘭名宿貝盧吉（Mauro Bellugi）去年11月感染武漢肺炎，入院後病情反覆，更需要截肢保命，切去一雙他賴以成名的雙腿。可惜死神始終不肯放過他，貝盧吉於上周六病逝，終年71歲。

貝盧吉感染武漢肺炎後，病毒令他「原有病症」惡化，他必須截去雙腳才能保住性命。這雙腳成就了貝盧吉的職業足球生涯，但他仍以樂觀心態面對。貝盧吉曾說：「他們奪走我攻入慕遜加柏大門的腳，我將會像比斯托瑞斯（Oscar Pistorius，南非刀片跑手）一樣安裝義肢。」

意甲比賽前默哀悼念

可是，貝盧吉仍然不敵病魔，在71歲生日後13天病逝。在剛過去一輪的意大利甲組足球聯賽，每場比賽前雙方皆有默哀一分鐘，向貝盧吉致意。倫巴底地區（Lombardy）總督方坦納（Attilio Fontana）亦在facebook悼念他道：「就在意大利發生首宗武漢肺炎一年後，貝盧吉離開了我們。」

貝盧吉在1969年於意甲國際米蘭展開職業生涯，司職後衞，並於1974年轉投另一支意大利球隊博洛尼亞，至1981年掛靴。他亦曾為意大利國家隊披甲32次，上述提及對慕遜加柏攻入的入球，是他職業生涯唯一士哥（Score，即入球）。

英國《太陽報》

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