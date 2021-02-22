美國聯合航空UA328客機日前在丹佛市上空飛行期間，一具引擎突然爆炸起火，整流罩飛脫，殘骸散落民居。波音公司事後建議全球停飛配備同款PW4000-112渦輪扇葉引擎的波音777客機，等待美國聯邦航空管理局（FAA）安全檢查結果出爐。日本亦指令停飛相關客機。

上周末UA328安全折返後，美國國家運輸安全委員（NTSB）初步調查發現，出事的引擎有一片渦輪扇葉近乎全斷，另一片則已半斷，其餘的均有明顯毀壞，機身只是輕微受損。由於飛行中引擎零件脫落，有可能會擊中機翼、油箱或機身，釀成嚴重後果，因此FAA決定進一步檢視PW4000-112引擎所使用的中空葉片。

日航同類事故仍在查

全球共有128架777客機安裝了該款引擎，但波音表示實際受停飛建議影響的只有69架，因為在全球民航業不景氣下，另外59架早已處於封存的狀態。聯合航空是唯一的美國用戶，該公司已調動其他客機，取代旗下24架777提供服務。

日本是另一個777的主要使用國家，國土交通省前日已指令日航和全日空停飛合共32架相關飛機，又披露日航一架777客機原來在去年12月初亦發生過類似UA328的事故，當時飛機由沖繩那霸機場起飛，前往東京途中左邊引擎出現故障，事後檢查有葉片缺失和受損，斷定是金屬疲勞所致。日本運輸安全委員會已列為安全重大事故，仍在調查當中。

至於亦有採用777的南韓，政府對停飛仍未有最後決定，只有大韓航空自行宣佈停用6架777，至於韓亞及真航還有11架相關客機在航。南韓一名官員透露，當局正等待由FAA向航空公司發出正式指示後才會作出行動。

引擎葉片用於美F-35

PW4000-112由美國引擎大廠普惠生產，專供777客機使用，根據公司網頁顯示，波音的777-200、777-200ER及777-300均可配備PW4000-112。上周遇到九霄驚魂的UA328正是777-200客機。

普惠表示，已經派遣工程師與FAA的官員及波音的專家，就加強檢查PW4000-112的安全性能舉行緊急會議。被FAA點名需特別審視的中空葉片，全球只有少數廠商能生產，技術要求極高，好處是散熱佳，特別適合在引擎內的高溫環境操作，就連美國F-35戰機都有應用。

美聯社/ 路透社