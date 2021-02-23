英國一名來自土耳其的已婚廚師在餐廳兩度強行擁抱和親吻一名女侍應，被控兩項性侵犯罪名。不過，廚師辯稱，親吻在其家鄉土耳其可以理解為「友好和正常」行為，最後獲法庭裁定他無罪釋放。

現年48歲的廚師岡巴特（Neset Gunbat）在英國柴郡麥克爾斯菲爾德（Macclesfield）一間餐廳擔任主廚，被指對餐廳一名擔任兼職侍應的女大學生強行擁抱和親吻，因而面臨指控。

兩度強行親吻女侍應

女侍應在庭上作供稱，岡巴特起初「看起來是個好同事」，但在2019年9月某個晚上她完成工作並準備駕車離開，剛升職為大廚的岡巴特突然靠近她的車窗並索吻。她立即拒絕，但岡巴特竟然用手臂攬著她再問一次，她依然拒絕，岡巴特便索性強行親吻她，吻在她嘴唇和臉頰之間的位置，岡巴特的嘴唇甚至接觸到她的嘴角。

女侍應續指，當岡巴特強吻得逞後，還說「我不會告訴任何人」。她當時回應道「我會告訴其他人」，岡巴特之後便走開。女侍應坦言，自己因此受驚，但仍然繼續在該餐廳工作。

不過，事件尚未完結，女侍應供稱，岡巴特在翌月跟蹤她走到外面，不只強行抱住她，這一次還直接嘴對嘴親吻，因此她當時立即嘗試推開他。

兩次被強吻後，女侍應決定告發對方。她至今仍然猶有餘悸，她說：「這很可怕，即使作為大學生失去收入將很困難，但我不能繼續在那裡工作。這令我感到很不潔，我不想再談論，我向警方揭發事件，以防其他人有同樣經歷。」

辯稱在家鄉土耳其很平常

岡巴特在庭上辯稱自己「完全沒有性方面的意圖」，當時是以「友好方式」親向對方臉頰而不是嘴唇，又強調自己已婚，並將於今年底跟妻子迎接第三個孩子。

他宣稱親吻在土耳其很平常。他直言：「我們的文化是非常友好，這沒有惡意，這在我們的宗教信仰很平常，所有員工都很友善，我們經常互相開玩笑。」他還指，這種行徑「在我的文化中是可接受」，不論對方是男是女。

一旦被裁定罪成，岡巴特有可能面臨入獄。裁判官指，岡巴特的確是有「接觸」到對方，但對於存在性的成份抱懷疑，基於疑點利益歸於被告，裁定他無罪釋放。

英國《泰晤士報》

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