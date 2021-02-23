美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計數據顯示，美國武漢肺炎染疫死亡人數周一突破50萬，是全球疫情最嚴重的國家，遠遠拋離第2位的巴西。作為發達國家，美國卻受到武漢肺炎異常沉重地打擊，華府傳染病學專家福西（Anthony Fauci）、馬西（Joseph Masci）及哈珀恩（Michele Halpern）就美國疫情為何特別嚴峻作出分析。

為何美國受到如此打擊？

紐約芒特西奈伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）教授馬西認為，在武漢肺炎爆發前，美國僅以「旁觀者」角色來看待這場疫症，因為美國過往曾經多次避過瘟疫，例如非典型肺炎（沙士）和中東呼吸綜合症（MERS），即使一度為應對伊波拉病毒作準備，最後也沒有派上用場，但今次美國卻突然成為武肺疫情「震央」。

他進一步指，跟世上大部分國家比較，美國版圖來得更遼闊，且由50個獨立州分組成，醫療系統很大部份是私營，很難統一使用一套特定系統應付疫情。因此他認為，一個小國若擁有良好醫療系統結構，能迅速落實措施應付武肺疫情，但在美國則不然。

美國政府防疫方針失當？

特朗普任內經常被批評輕視疫情，採取的防疫方針又不恰當。馬西認為，特朗普政府在防疫上並無計劃，故此無助應對疫情，即使當時各地醫院互相爭奪個人防護裝備，特朗普也沒有設立中央分配系統。

去年多次跟特朗普就抗疫問題產生磨擦，但福西表示，不能將責任完全推在特朗普身上，因為整個政府領導層都缺乏以科學根據為本去進行決策，令整體防疫工作變得困難。他指出，當多名市長和州長無視當局提出的分階段解封，他對「美國精神如此撕裂感到難過」。

防疫被政治化？

專家皆認為戴口罩受到政治渲染。福西形容武漢肺炎殺到美國時，因為政治環境分化，導致戴口罩與否成為了政治表態，而非單純的防疫措施。馬西強調，戴口罩只是純粹的防疫，但當局已很難去「重新解釋」。

哈珀恩亦指出，民眾不應該把戴口罩視為「侵犯」他們的自由，並舉例指有很多其他日常規範都可以被演繹為侵犯自由，例如戴安全帶和不准衝紅燈等。

從疫情中學到甚麼？

馬西認為，從疫情上到最重要一課是學習如何重新調配醫院的資源，從而應付突然急增的病人，他直言：「現在......你需要150張重症病床，而不是12張，你要從哪裡取得？你需要哪些員工值勤？我們現在上了這一課。」他補充指，紐約市有11間醫院成立了一個能迅速分配病人的系統，「由1間有500張病床的醫院，變成11間有約5,000張病床的醫院」。

哈珀恩則提出，從更宏觀角度來看，疫情令每個人皆意識到「醫院需要資源」。她說：「你必須投資研究，同時你也需要投資在醫院和療養院，你需要有足夠的員工，需要有足夠的設備，員工也需要感到開心。」

疫情亦反映了社會上不平等的現象，黑人和拉丁裔社區的死亡人數比例皆是不合理地高企，似乎揭示居住環境和住屋問題。馬西直言：「我們必須審視住屋，以及日後如何更好地應付疫症。」

12月可脫下口罩嗎？

雖然現在出現南非變種，更有研究發現會降低疫苗的效力，但馬西認為，只要這些變種病毒沒有演化成嚴重問題，同時美國有70%至80%人口接種了疫苗，將「很有可能」不用再戴口罩。

福西和拜登曾表示，美國應該在聖誕節前後重返疫情前的正常生活，但福西警告情況可能有變。哈珀恩也認為，即使有大量人接種，仍不能掉以輕心，因為目前仍未能肯定疫苗能長期發揮效用，或者對新變種毒株有效，而且現今生活已不存在「亞洲發生的事情在美國不會發生」。

法新社／路透社

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