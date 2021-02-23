社交網站facebook與澳洲傳媒的激戰，周二宣佈將撤回上周四全面封殺澳洲新聞內容的決定，將會在「日內」恢復讓澳洲傳媒機構分享新聞資訊。

澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）與facebook相信已達成共識，facebook澳紐分區總經理伊斯頓（Will Easton）稱：「因應這些改變，我們將繼續投資在涉及公眾利益的傳媒，及在日內恢復澳洲人facebook的新聞分享功能。

facebook上周四宣佈限制澳洲新聞內容，以反制澳洲政府將修例以尋求搜尋器及社交平台，為它們轉載的新聞內容付費。首天澳洲廣播公司（ABC）、《悉尼先驅晨報》、《時代報》等澳媒的專頁所有帖文被刪除，氣象局以至多地的衞生及消防部門專頁亦停止運作，做法惹來廣泛批評和不滿，英國及加拿大當局都表明力撐澳洲政府，有意立法跟隨。

澳洲新聞網/路透社/法新社

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