路透社周二引述德國內政部信件報道，德國承認中共國家組織向流亡到德國的香港人施壓。中國駐柏林大使館沒有回應，德國內政部發言人表示不知道這封信。

德國內政部在回覆反對派自由民主黨（FDP）議員、國會人權委員會主席詹森（Gyde Jensen）的信件中指出，「自香港示威活動開始...德國境內的中國國家組織便嘗試行動，以有利中國政府為出發點影響公眾對事件的觀感」，更包括「對支持示威人士採取行動...親中共的中國公民多次在德國公共場所和網絡破壞活動」。

信件率先在德國《南德意志報》中刊登，當中引述2019年8月17日漢堡一次集會為例，參加集會人士遭反對示威者拍照和拍片，認為此舉「相信旨在恐嚇」，又指德國目前有大約720名港人在當地獲得居留許可。

詹森（Gyde Jensen）說：「德國政府是時候意識到，中國政府的代理人可能對流亡港人構成威脅。不幸的是，我懷疑我們的安全機構，足以為那些受影響的人提供保護。」詹森上周五也曾就事件表態，認為內政部特別是情報部門應該制訂策略，有效保護流亡德國的中國公民和香港人。

路透社

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