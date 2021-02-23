（北美通訊）你是否也想暫停放下香港的煩囂，申請巴巴多斯的「Welcome Stamp」，在加勒比海島國體驗生活？Andrea向本報分享了十大注意事項，讓大家可以作出更周長考慮和安排。

1. 留意航班變更

香港前往巴巴多斯沒有直航，必須轉機。Andrea原定去年11月尾起程，在倫敦轉機，到達香港機場後才知道倫敦前往巴巴多斯的航班，早於幾星期前已取消，要等多兩星期後才再有航班，「現在整個航空業都比較混亂，加上來這裏不是短程機，所以真的要打醒十二分精神。」

2. 留意病毒測試要求

巴巴多斯要求所有入境人士，在抵埗前和抵埗後接受兩輪病毒測試，首次測試必須在抵埗前三日內進行。Andrea指，香港到巴巴多斯路途遙遠，轉機時間很長，甚至要過夜，必須留意自己進行測試的時間，以免不符合要求。

另外，巴巴多斯只接受鼻咽或口咽樣本（nasopharyngeal / oropharyngeal）測試，不接受鼻咽拭子或深喉唾液測試，這點亦須留意。

3. 全年花木茂盛，敏感人士須留神

巴巴多斯一年四季皆夏，全年花木茂盛，Andrea抵埗時眼睛即變紅腫，不停打噴嚏，一度擔心自己是否確診，幸好第二次測試結果呈陰性，「我吃完防敏感藥後已好些。」

4. 冷氣不普遍

目前，巴巴多斯氣溫大約為攝氏26至29度左右，有時體感溫度會再熱一些。Andrea指當地冷氣不普遍，絕大部份房屋僅睡房有冷氣，客廳沒有冷氣，「我問地產經紀，他說這裏不流行開冷氣，因為日間會有海風，所以人們都不會開冷氣，加上電費也很貴。」

Andrea最初不習慣在家中「身水身汗」，不時走進睡房「涼冷氣」，「現在也慢慢習慣，因為自然海風也頗舒服。」

5. 租屋須考慮稅務安排

巴巴多斯作為旅遊國家，擁有蓬勃租務巿場，搵屋並不困難。Andrea指，要留意當地政府向租約短於半年的租客加徵10%附加稅。為了獲得更多彈性，她決定不「慳稅」，暫時簽下三個月租約，方便隨時搬走。她建議租屋時可以向地產經紀查詢租務建議。

租金方面，每月只需1,000美元或以下，便可租到傢俬、水電全包的一房或兩房單位，與香港相比，十分低廉。

6. 懂駕駛更方便

Andrea表示在巴巴多斯幾乎所有人都開車，在街上有時只得自己一人步行，「就算有公共交通工具，始終駕駛是最方便的。」

Andrea本身有車牌，但過去10年均沒有駕駛，「現在我也在考慮，應把握機會，趁巴巴多斯交通沒有香港那麼複雜，在這裏重新學車。」她又指，巴巴多斯是英國前殖民地，和香港一樣用右軚，港人不會有適應困難。

7. 物價高昂，亞洲食材不齊全

巴巴多斯很多日用品和食物依賴外國進口，由於進口稅昂貴，物價也很高，Andrea表示一支小支裝隱形眼鏡藥水便需百多元港紙，十分誇張，建議有需要的日用品「帶多幾支」。她又提醒，在巴巴多斯網購海外物品，同樣會被加徵重稅，郵寄時間非常長，本地人建議可免則免。

亞洲食材方面，Andrea表示她在巴巴多斯找到豉油、麻油、老抽等華人食品，但她始終找不到紹興酒，想下廚煮中餐的人士便要注意，「現在我的最大心願是找到紹興酒。」她亦表示，巴巴多斯也有華人圈子和中菜館，但目前疫情肆虐，這些都有待日後繼續發掘。

8. 登革熱比武漢肺炎更可怕

本地人跟Andrea表示，「自己害怕登革熱多過Covid（武漢肺炎）」，巴巴多斯最近亦有人因死於登革熱，登上新聞，「我現在已習慣起床或洗澡前後，噴蚊怕水。」

9. 感受英國前殖民地濃厚色彩，親親大自然

作為英國前殖民地，巴巴多斯仍保留很多殖民地色彩和事物，包括在香港早已消失的紅色郵筒。跑馬文化在巴巴多斯亦很盛行。地理上，巴巴多斯有很多洞穴、保育區等大自然風光，值得一去，國菜「flying fish with spicy gravy」也絕對要一試。

10. 多與人打招呼

Andrea表示，巴巴多斯人非常友善，經常在街上互相打招呼，「在香港，我們習慣人與人之間的隔膜比較大，所以初初都不太習慣。」

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