根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.1億，全球死亡人數超過247萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,817宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破50萬。印度確診人數超過1,100萬，死亡人數突破18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,019萬，死亡人數超過24.7萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

美染疫死亡數破50萬 拜登領導哀悼儀式

根據JHU統計，美國染疫死亡人數周一突破50萬，總統拜登下令聯邦政府機構下半旗5天，還將在一項儀式中帶領國哀悼死者。屆時拜登將先在白宮發表全國談話，然後偕同第一夫人吉爾（Jill）以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婦出席燭光儀式，為病亡者默哀。

路透社報道，美國病亡人數超過50萬，等於每673名美國人中就有1人染疫死亡。拜登曾警告，美國的病亡人數還將「遠超」60萬人，但如今也有迹像顯示美國和世界各國的防疫工作已有進展，新增病例數大幅減少，疫苗配送數量也不斷增加。

《紐約時報》報道，疫情爆發以來，美國累計死亡病例增加得越來越急。加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）去年2月6日通報美國首宗死亡個案後，5月27日累計死亡人數突破10萬大關，4個月後累積至20萬大關，約3個月後來到30萬，僅5周後就達40萬。

拜登以對抗武漢肺炎疫情為上任首要任務，訂下100天內讓1億人次接種疫苗，目前每日平均接種170萬人。美國疾控中心數據顯示，美國目前接種至少一劑疫苗的人數超過6,100萬，約1,800萬人完成接種兩劑疫苗。

拜登拒絕預測疫情何時才會緩和，但說預計7月底可提供6億劑疫苗，足以讓全美大多數人口完成兩劑接種。

法新社／中央社

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