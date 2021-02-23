（北美通訊）武漢肺炎在美國大爆發期間，美國人口頭禪慢慢變成「當一切回到正常時…」（When things are back to normal ...），例如當一切回到正常時，孩子們可以回到學校﹑父母回到公司上班，酒吧﹑健身室重開，可以參加音樂會﹑旅行﹑舉行晚餐派對等。然而，到底甚麼時候才能「回到正常」？美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周日表示，他每周都被問到這個問題，但是沒有答案，僅表示到2022年，美國人可能仍要戴口罩。

福西接受訪問表示，專家對於疫情何時完結﹑生活何時回復正常，目前沒有共識。他強調，新感染人數需要大幅下降，「希望感染人數下降到幾乎沒有威脅的水平」，例如全國大多數人已經接種疫苗，大幅降低社區感染水平，這樣才有機會在普遍情況下，人們外出不再需要戴口罩。

上周，福西與美國總統拜登在討論疫情走勢時，拜登曾提出「到今年年底，我們有機會回復正常，希望今年的聖誕節與去年不一樣。」福西認同並補充指，預料年底時疫情較目前情況改善，但能難判斷情況會否跟2019年11月、即疫情大爆發前相似。福西表明，無法作出預計是因為仍有其他變重病毒出現，疫苗的有效率有機會改變。

拜登曾表示在今年7月，將有足夠疫苗供應全美國，但目前仍有很多阻礙，例如冬季暴風雪影響了不少州分的接種進度。在德州，接種疫苗的人數近日大幅減少，過去一週只有137萬人接受接種，較前一週減少15％；另外，民調顯示，仍然有不少美國居民對是否接種疫苗猶豫不決，33％民眾表示，可能或完全不會接種疫苗。

福西又指，年幼兒童需等到2022年首季才有機會接種疫苗，「如果不是整個家庭內、所有成員已接種疫苗，很難說『回復正常』」，而最令家長擔心的是，藥廠還沒有完成幼童接種疫苗的臨床測試，因此很難讓孩子接種。

另一方面，即使疫苗可保障注射人士免於或減輕患上武漢肺炎的機會，目前也沒有足證數據指出，注射疫苗後便不會成為播毒者，有關研究仍然在進行中。因此，專家建議民眾繼續採取預防措施，例如戴口罩及減少社交活動。

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