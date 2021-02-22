武漢肺炎疫情已在全球持續近一年，不少地方都實施嚴格社交限制，包括護老院長期謝絕親友探訪，大批長者與親友分隔多時，變得嚴重憔悴，有家屬形容年邁母親變得沒精打采，不再打扮，「她甚至無法再認出鏡中的自己」。英國多個團體形容，現行禁止探訪的做法不人道，促請首相約翰遜放寬親人探訪護老院的限制。

80歲的格里菲斯（Sylvia Griffiths）去年6月入住安老院，家人每天也會探訪她，格里菲斯亦一直積極打扮，充滿自信。格里菲斯的女兒奧斯本（Lynn Osborne）表示，她以往每天探望母親3次，形容母親初入住護老院時看起來很好，「她喜歡化妝，每天也會上粉底、畫眉和塗唇膏」，但當上周日格里菲斯跌倒入院，其容貌卻令奧斯本大為驚訝。

不再化妝頭髮凌亂 「這不是她喜歡的生活」

由奧斯本提供的照片可見，格里菲斯昔日神采飛揚，經過悉心打扮的她髮型整齊，戴上不少飾物，並塗上指甲油和唇膏。然而武肺疫情持續惡化，安老院不久後謝絕探訪，11月起甚至不准家人隔着窗探望長者，令格里菲斯也變得消沉，不但懶得整理髮型，也不再化妝以至戴上假牙，耳環等飾物亦消失不見，眼神一片散渙。

奧斯本形容母親已處於放棄自我狀態，「她的髮型凌亂不堪，整個人看來沒保養過，這不是她喜歡的生活……她已無法從鏡內認出自己。」奧斯本指，母親過得並不快樂，也幾乎忘掉丈夫和愛貓，直至跌倒入院才有機會再次擁抱一對子女。奧斯本憶述：「當時她（格里菲斯）說很高興可看見子女，我馬上哭了，最少她還能認出我們。」

與愛妻長期分隔 89歲翁：生無可戀

類似個案在英國比比皆是，89歲老翁羅斯（John Ross）跟妻子馬萊娜（Marlene Ross）結婚63年，自去年3月疫情爆發以來，卻只在9月隔着窗戶跟妻子見過面20分鐘。長期與妻子分隔的羅斯變得極為憔悴，昔日跟馬萊娜合照時的笑容消失不見，臉上皺紋也明顯增多，身材消瘦不少，呈現龍鍾老態。

羅斯的女兒奧格登（Penny Ogden）指，父親所住的安老院曾容許部分親友探訪，但當時羅斯看見子女，只嘆道：「我已生無可戀了，我想死。」奧格登形容父親的狀況令人難以置信地差，「他看起來很糟糕，變了很多」。

認知障礙長者急劇退化 失語失禁

65歲老翁賈納韋（Martin Jannaway）同樣在疫情下與家人長期分隔，導致患認知障礙症的他病情明顯惡化。過去在家人探訪和關心下，賈納韋尚能自行飲食、說話和做運動，但經過大半年寂寞日子，賈納韋現在已失去說話能力，不時失禁，飲食亦要旁人輔助。

賈納韋的女兒喬安妮（Joanne Jannaway）稱，她在過去大半年只獲准與父親隔着窗見面數次，任職護理員的她對無法照顧父親感傷心，且因賈納韋失去說話能力，她甚至無法打電話跟父親對話。

93歲老婦亨德森（Lily Henderson）多年來與女兒貝內特（Sue Bennett）相依為命，去年10月跌倒入院，當時醫院已禁止探訪，此後她只曾探訪母親3次。亨德森留院後情況不斷惡化，3個月後需轉送安老院，如今只能以輪椅代步，並失去自理能力。貝內特慨嘆，假如當初能夠一直陪伴母親左右，或許一切都會不同，「她入院前還能自行穿衣服、洗澡和上落樓梯，現在她甚麼也做不了」。

下月放寬限一人探訪 需穿防護衣禁擁抱

英國安老院現時有41萬名院友，當中70%人患有認知障礙症，長期受隔離的狀態恐令他們進一步喪失自理和溝通能力。

英格蘭所有安老院舍現已完成為院友接種武肺疫苗。約翰遜預料快將公佈放寬安老院舍探訪安排，消息人士指，當局初步將由下月8日起，允許每名安老院院友獲得一名指定親屬或朋友探訪，但需在特定時間探望，親友探訪前需接受病毒檢測，探訪時亦要穿上全套防護衣，且最多只可握着長者的手，不得擁抱或親吻。衞生大臣夏國賢表示，首階段放寬措施只是開始，日後會按部就班地放寬。

當地安老院友團體「Rights for Residents」則指，政府措施仍然過緊，只准一人探訪院舍長者，意味很多家屬仍要跟長者隔絕，擔心日後再放寬已是太遲，「很多院友已在孤寂中離世，連跟家人道別也不能」。

家屬更憂慮，即使政府放寬探訪安排，安老院舍仍會繼續重門深鎖。英國國會人權委員會計劃立法，把安老院院友家屬列為「必要家庭照顧員」，避免院舍禁止家屬探訪。

英國《每日郵報》

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