美國前總統特朗普即將在下周日（2月28日）作卸任後首次公開露面，到保守政治行動會議（CPAC）發表演說。特朗普重要政治盟友向美國網媒Axios披露，特朗普屆時會力求把自己定位為共和黨「2024年大選推定提名人」（presumptive 2024 nominee），展示自己對共和黨的影響力。

該位匿名盟友形容，特朗普今次演說是「展示實力」，當中會提到「也許我（特朗普）沒有Twitter或白宮橢圓形辦公室，但我仍然主導形勢」。報道指，無論特朗普決定會否在2024年大選捲土重來，他也會在今次演說表現出自身對共和黨擁有控制地位。

料支持「侵粉」候選人出戰中期選舉

特朗普本周會在海湖莊園跟幕僚商討下一步政治行動，並為他在2022年中期選舉的造王者角色做準備。他預料會對那些曾經背叛的共和黨人作出挑戰，並替「侵粉」候選人站台，甚至大灑金錢助選。有特朗普身邊消息人士稱，多名共和黨人曾經向特朗普表明，只要獲得特朗普開腔支持，便會參選。

匿名盟友又引述特朗普幕僚米勒（Jason Miller）指：「特朗普實際上就是共和黨。唯一斷層就是黨內建制中人和草根階層。當你攻擊特朗普，你就是攻擊共和黨草根。」

米勒日前向右翼電視台Newsmax披露，特朗普會在演說交代對於未來共和黨的看法，檢討2020年大選所得的經驗，包括獲得破紀錄的非裔和拉美裔選民得票，以及如何留住這些選民。另據霍士新聞引述消息指，特朗普亦料將批評拜登政府「災難性的庇護和邊境政策」。

法院准檢察官索取特朗普稅務紀錄

在特朗普準備出擊之際，最高法院周一卻拒絕了特朗普一方的要求，批准紐約曼哈頓檢察官取得特朗普的稅務紀錄。裁決料可為檢察官萬斯（Cyrus Vance）針對特朗普集團有否逃稅、詐騙的調查打開方便之門。

特朗普則批評有關調查是美國史上最大的政治獵巫，並形容萬斯是「獵頭族」。

美國網媒Axios／美國霍士新聞／英國《每日郵報》

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