格魯吉亞警方周二動員數以百計的防暴警察，強行攻入反對黨統一民族運動（United National Movement）的總部，其間曾經施放催淚彈，並高調拘捕其高層梅里亞（Nika Melia）。格魯吉亞總理加卡里亞（Giorgi Gakharia）日前已因不滿政府的拘捕決定而辭職，但當權者仍一意孤行，勢令格魯吉亞自從去年國會選舉後出現的政治危機進一步加劇。

梅里亞被指控於2019年6月的反政府示威中，煽動及組織示威者進行暴力行為，後來獲准保釋。然而，首都第比利斯（Tbilisi）一間法院較早前裁定，梅里亞未能支付增加了的保釋金，因此發出拘捕令。梅里亞則批評有關指控，是對反對派持續打壓的其中一部分。

反對黨支持者連日來在統一民族運動總部紮營留守，以防當局突襲拘捕，但警方仍於周二採取行動。當地電視台直播片段顯示，當局出動數以百計防暴警察，其間向反對黨總部發射多枚催淚彈。梅里亞之後被警察拖出大樓，並有數十名示威者被捕。

俄議員明目張膽展示政治影響力惹不滿

格魯吉亞在去年10月舉行新一屆國會大選，民眾原本預料會出現該國史上首個聯合政府，但親俄羅斯的「格魯吉亞夢想－民主格魯吉亞」（Georgian Dream – Democratic Georgia）成功守住執政地位，反對黨和示威者認為，執政黨是透過操縱民意調查及恐嚇選民才勝出，因此反對黨拒絕進入議會。

民眾早已不滿俄羅斯仍對格魯吉亞發揮影響力，2019年的反政府示威緣於俄羅斯國會議員加夫里洛夫（Sergei Gavrilov）到訪時，竟然坐在格魯吉亞國會議長的座位並用俄語發言，激起示威者衝擊國會，而梅里亞便被指控在背後組織行動。

法院頒佈梅里亞的拘捕令後，總理加卡里亞（Giorgi Gakharia）不滿在當前採取拘捕行動，於是在日前辭職明志，但始終未能阻撓當權者的決定。

法新社／英國廣播公司

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