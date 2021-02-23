武漢肺炎疫情嚴重的意大利被指瞞騙世界衞生組織，去年初提交報告，聲稱國家應對突發衞生事件的準備情況達最高級別，但實情是政府自2006年起，未檢討過應對疾病大流行的準備計劃。

受《國際衞生條例》約束的國家每年都須向世衞提交評估報告，交代國家應對突發衞生事件的準備情況。意大利去年2月4日提交報告，評定國家達第五級最高的準備狀態，即有定期測試及更新衞生部門緊急應對協調機制。但準備計劃其實自2006年起已無更新，可能是意大利去年第一波疫情奪萬人性命的因素之一，亦是倫巴第大區貝加莫檢察官調查當局抗疫疏忽的關鍵。

武肺受害人家屬去年12月針對當局處理疫情疏忽提出訴訟，檢察官曾向時任總理孔特及現任衞生部秘書長魯科等官員問話，魯科據報向檢察官確認，去年2月提交世衞的評估報告是2006年版本，而意大利有義務根據世衞指引在2013年和2018年作更新。

意大利退役將領盧內利分析評估報告後，認為報告足以證明政府應對武肺緊急狀態的準備有多不足，卻向國民說謊聲稱政府已準備好，甚至試圖欺騙世衞、歐盟和歐洲國家，宣稱擁有實不具備的能力。

代表武肺受害人家屬的律師洛卡蒂指，評估報告可能代表政府所有虛假陳述的證據，準備去信現任總理德拉吉，要求為其當事人立賠償法，指意大利防疫計劃嚴重過時之餘，也沒有測試計劃是否可行。

英國《衞報》

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