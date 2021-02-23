（北美通訊）疫情下各行各業受到衝擊，原本在香港工作的獨立記者Andrea Lo（盧敏敏），為了避疫，同時發掘寫作題材，申請了加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）的遙距工作簽證「Welcome Stamp」，隻身前往當地生活一年。但現實不似預期，小國去年底亦告失守，感染人數幾何級數飆升。Andrea接受《蘋果》專訪，分享在當地所見所聞，包括見證這個小國的政府和居民如何齊心抗疫，又支持她的報道工作，使她深受感動。

紐約特約記者：林于鈴

在加拿大出生的Andrea，香港長大，之後到英國讀書，大學畢業後返港，任職飲食和旅遊記者已有8年，文章散見於不同英文傳媒。家人在香港居住的Andrea，一直視香港為家，直到去年武漢肺炎疫情全球大爆發，很多報紙雜誌裁減預算，導致她的稿量和收入大減。

Andrea表示，去年7、8月，她無意中得知巴巴多斯推出「Welcome Stamp」簽證，邀請世界各地在家工作的人，搬到巴巴多斯定居一年，同時振興旅遊業，她萌生暫時離開香港念頭，「我覺得可以一試，去一個遙遠的地方，擴張我的工作。」

去年聖誕節前，巴巴多斯疫情仍控制得不錯，人們正常生活，這點非常吸引Andrea；不過她並非全無顧慮，一來覺得疫情下乘搭飛機「有點不負責任」；二來離開香港整整一年，家人始終會掛心，亦擔心失去在港工作的聯繫，「假如疫情之後慢慢變好，我又不在香港，會不會變成我的不利因素呢？」經過仔細考慮後，她最終決定起行，於去年12月12日抵達巴巴多斯。

巴巴多斯的陽光與海灘並沒有讓Andrea失望，每天風和日麗，最令她驚訝是，巴巴多斯政府和國民上下一心抗疫，政府深得國民愛戴，「和本地人交談，他們對總理莫特利（Mia Mottley）都很愛戴，很支持，每一句關於她的都是好說話，例如『她真的很不話得！疫情控制得很好！』那使我很驚訝，我應該從沒去過一個地方，人民是會如此愛戴政府，他們是真心支持政府的。」

Andrea表示，香港經歷過去一年多時間，反對政府聲音「大家都見到」，而她在巴巴多斯看到政府和國民團結一致，「是一件幾開心的事」。她認為，由於巴巴多斯經濟幾乎完全依賴旅遊業，促使政府和國民齊心抗疫，遵守抗疫措施，「疫情一天還沒有完結，他們的經濟隨時會崩潰。」

然而，在聖誕、新年旅遊旺季迎接大量海外遊客後，巴巴多斯疫情大爆發，全國染疫人數由聖誕節時僅347宗，2月中已飆升至約2,500宗。Andrea說，很多遊客不守規矩，「他們覺得街道那麼大，我不需要戴口罩。」由於疫情惡化，當地政府在年初推出宵禁令，慢慢演變成禁足令，何時結束仍然未知。目前，當地每天僅早上6時至9時，居民可自由外出和晨運，其餘時間只能到超市和油站；另一方面，超市一周營業五天，下午3時關門，所以經常大排長龍，她試過最長排隊兩小時才買到日用品。

疫情亦打亂了Andrea的工作計劃，「我其中一個來巴巴多斯的原因，是介紹這裏的餐廳和旅遊業，但我現在甚麼事也不能做，到埗後真的沒有甚麼真正機會外出。」不過，Andrea相信這個只是短暫問題，她仍有很多機會發掘當地特色。

早前，Andrea為美國有線電視新聞網（CNN）撰寫文章，介紹巴巴多斯「Welcome Stamp」計劃，在當地引起正面迴響，「不同本地人都找我，問我想寫甚麼，可以為我做介紹。」至於未來工作，Andrea表示要見步行步；她解釋，巴巴多斯遊客以英國和加拿大人為主，美國遊客較少，相信未來文章不一定局限在香港、美國傳媒出版。

2021年充滿未知數，但Andrea肯定地表示，她一年後便會回港，「雖然巴巴多斯很漂亮，又有陽光與海灘，但香港始終是我的家。我不是想放棄香港，我的心始終在那裏。」

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