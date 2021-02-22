緬甸反政變示威持續之際，歐盟成員國的政府部長周一同意對緬甸軍方實施制裁，並扣起對緬甸政府改革計劃的直接資助。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，制裁措施針對政變負責人及他們的經濟利益。

德國外長馬斯（Heiko Maas）在比利時布魯塞爾說，「我們不願只是旁觀」。

英國周一再度傳召緬甸駐英大使，譴責緬甸安全部隊應對和平示威的手法。英國外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯（Nigel Adams）表明，緬甸對示威者使用暴力和武力絕對應受譴責，且必須停止。

英國外相藍韜文周一在聯合國人權理事會發言時亦談及緬甸政變，指緬甸情況轉差，有大量文件證明出現違規濫權情況，包括任意拘留、對言論自由的嚴荷限制等，要求軍政府讓位，釋放國務資政昂山素姬等文人領袖，尊重緬甸人民的民主意願。

緬甸數十萬民眾周一繼續上街，在2021年2月22日參加「22222革命」或「春天革命」反對政變，大小企業亦響應罷工，要求釋放被捕的國務資政昂山素姬。軍方周日深夜透過國營電視台MRTV發出警告，指「示威者煽動民眾、特別是情緒化的年輕人，走上對抗之路，他們將要面對人命損失」，表明準備好用致命武力對應「無政府狀態」，但在仰光、內比都、曼德勒、密支那和土瓦等至少十多個城市集會和平舉行。

社交網站流傳消息以及一些憂心忡忡家屬的說法，警方在首都內比都（Naypyitaw）附近城鎮彬馬那（Pyinmana）追捕民眾，拘捕至少200人，將他們送到軍營。如獲證實，這將是示威爆發以來最大規模拘捕行動。

美聯社／路透社／法新社

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