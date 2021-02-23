日本福島縣對開海域本月14日晚發生黎克特制7.3級強烈地震，福島縣受影響最大。有消息指，福島核電廠儲存容器在地震後洩出含放射性物質污水，日本放送協會周一引述當地漁業協會消息報道，當地水域兩年來首次發現「輻射魚」。

報道指，實驗室化驗福島縣海域的鱸魚後，證實鱸魚放射性銫的含量是正常水平的5倍，因此當地漁民暫時停止在當地水域捕撈鱸魚。

上周末福島縣發生黎克特制7.3級地震，事後福島核電廠營運商東京電力公司報告，廠內兩個反應堆的冷卻水位下降，顯示最近的地震對廠內第一和第三區的反應堆造成了進一步破壞。據稱地震發生後不久，福島核電廠的容器洩漏出少量含輻射污水。

2011年311大地震發生後，福島核電廠發生輻射洩漏事故，令福島縣的漁業遭受嚴重打擊。當地漁民一直被禁止捕魚，直到2017年才取消禁令。

去年，政府宣佈打算核電廠將反應堆含高放射污水輸出大海後，令當地漁民十分不滿。儘管當局稱洩出污水對人類健康安全不會構成影響，但漁民擔心消費者將對當地水產品失去信心。

俄羅斯衞星通訊社／日本放送協會

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