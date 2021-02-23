日皇德仁在周二迎接61歲生日。受武漢肺炎疫情影響，德仁僅在記者會發表演說，感謝日本國民在疫情期間表現出「堅毅和力量」，相信很快會看到「光輝的未來」。德仁還談及皇儲文仁親王大女兒真子公主的婚事，希望事情會發展至大家「感到滿意的狀況」。

按照慣例，皇宮在日皇生日當天開放，讓公眾向日皇祝賀。然而受疫情影響，德仁繼去年後再次未能在生日當天公開露面，只在生日前夕召開記者會，發表演說及接受記者提問。

盼訪地震災區 指災民傷口仍未癒

德仁率先談及疫情，對於過去一年因感染武肺而逝世的人感到哀痛，亦感謝民眾努力對抗疫情付出的努力。他表示：「通過公眾互相合作，有耐性地克服疫情後，我期望著光輝的未來。」他又關注女性和年輕人自殺率在疫情其間上升，以及家暴情況有所增加。

適逢今年是311東日本大地震10周年，德仁表示希望到當地探訪：「如果有機會的話，我希望在10年過去後探訪受災地區，我感到受災民眾的傷口仍未癒合。」他補充指，本月發生的餘震，正正提醒了大家311大地震不只是過去，而是「現在的一部份」。

皇后仍在康復 上皇因疫情減露面

外界相當關注皇儲文仁親王大女真子公主的婚事，她與男友小室圭早於2017年訂婚，但婚事正式日子卻遲遲未落實，據報跟小室圭母親涉嫌欠債的傳聞有關。德仁簡短回應指，希望事態可以發展至「很多人都信服和高興的情況」，正如文仁親王所言。

德仁亦提及正在療養的皇后雅子，指自己一直支持著雅子，但57歲的她每逢出席大型活動後皆會筋疲力盡，現在「仍在康復的過程當中」。至於其父上皇明仁則因為疫情而甚少見面。

德仁亦提及女兒愛子公主，指她將在今年12月踏入20歲，當上成年的皇室成員，並坦言相信正在大學修讀日本語言及文學的她，從很多人身上學到很多東西，但對她的婚事則避而不談，僅表示日後將有機會談到。

路透社／日本《每日新聞》

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