英國因應武漢肺炎疫情，目前正值第三度「封城」，首相約翰遜周一公佈四階段解封路線圖，擬下月8日起重開學校，希望最遲6月下旬一切恢復正常。

根據計劃，除了重開學校，下月8日起亦容許最多二人戶外社交，到下月底則放寬限聚令至六人和兩個家庭。

4月12起允許非必要零售店營業，酒吧食肆可提供室外堂食。不過，來往英格蘭的非必要國際旅遊會繼續禁止，解禁日期不早於5月17日。另外，政府會在4月12日公佈旅遊解禁檢討報告。

到5月，酒吧和餐廳室內堂食限制會放寬。足球場5月中開始容許最多1萬人入場。

政府檢討社交距離、戴口罩、在家工作等措施後，6月會進入第四階段解封，所有限制撤銷，夜店也可重開，紅白二事也再無限制。

約翰遜說，長遠必須與武肺病毒共存，有信心目前疫苗對變種毒株有一定預防作用，同時已訂購5,000萬劑針對變種毒株的德國CureVac疫苗，其他疫苗研發機構如津／阿斯利康，今年將會針對變種毒株重新設計疫苗。

英國《太陽報》／《每日鏡報》

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