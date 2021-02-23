美國聯合航空一架波音777客機上周六（20日）起飛後引擎起火。美國國家運輸安全委員會（NTSB）周一引述初步調查指，涉事客機Pratt & Whitney 4000-112的引擎扇葉損壞，是金屬疲勞所致。有專家表示，類似事故已非首次發生，使用同款引擎的波音客機亦曾於2018年和2020年發生故障。

NTSB主席薩姆沃特（Robert Sumwalt）在記者會表示，目前還不確定今次事件起因是否跟之前2018年的同類事件相同。涉事引擎扇葉已被送至Pratt & Whitney實驗室，周二將在NTSB調查人員監督下進行檢查。

2018和去年均曾現金屬疲勞問題

在2018年2月的事件中，聯合航空一架飛往夏威夷的波音777客機，發生引擎扇葉金屬疲勞導致故障事件，而NTSB其後的調查報告指摘聯航無進行嚴格檢查。到去年12月，日本航空一架使用同款引擎的波音777客機也發生事故，日本運輸安全委員會發現兩處引擎扇葉受損，其中一片有金屬疲勞所致的裂縫。

NTSB如今將會調查何以引擎整流罩會脫落，以及引擎在關閉供油後仍然起火等情況。美國聯邦航空管理局（FAA）已發布緊急適航指令，加快檢查引擎扇葉有否金屬疲勞。

須關注引擎有滅火系統 但仍持續燃燒

航空專家費思（Greg Feith）表示，FAA要求飛機製造商確保雙引擎客機，即使只得一個引擎可運作，仍然能夠飛行，避免在類似故障時引發空難。但費思指出，今次的引擎在起火多時後才熄滅，引發了對於該款引擎安全的新疑問。他稱：「倘若這飛機已在大海上飛行一到兩小時（才出事），更大關注是，引擎設有滅火系統，卻持續地燃燒。」

今次涉事客機原定由美國丹佛飛往夏威夷，機型波音777-200配備Pratt & Whitney 4000-112引擎，但引擎在飛行途中起火，並有多枚金屬組件掉到地面，客機亦被迫折返丹佛。波音周日（21日）證實，全球128架使用同款引擎的波音777客機已全面停飛。

美國全國廣播公司／路透社／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！