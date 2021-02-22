自封「流忙歌手」的歌手鄭敬基，去年回流加拿大。心繫香港的他，離港後一直努力為港人發聲，他籌辦的網上電台「香港台」（HongKonger Station）今日正式啟播。鄭敬基接受《蘋果》訪問表示，希望「香港台」可成為一個海外港人關心香港﹑團結發聲的平台，除了加拿大以外，亦希望連結在其他國家居住的香港人。

駐洛杉磯記者：張紫茵

2000年初曾在多倫多電台工作的鄭敬基表示，決定重操故業、成立「香港台」的契機源於去年12月，一間位於多倫多的「黃店」遭到欺凌，餐廳門口被人噴油，又組織網民在網上刻意唱衰「負評」，但當地華文媒體卻沒有任何報道，令他覺得海外華文媒體立場偏頗，因此萌起籌辦一個報道真相、資訊全面的電台，「這邊很多媒體霸住公共頻道，例如收音機﹑電視等免費大氣電波都霸住，要進入是很難的事；如果聽眾坐上車，一直被洗腦就好唔掂，所以我想做一個App，就是這樣開始。」

他說，去年回流多倫多後，支持「黃店」時遇到不少同路人給他加油打氣，也有一兩個香港移民罵他是「漢奸」，10個香港人之中，約7個都是支持他，但比較低調，真正願意走出來表態的不多。因此，他希望透過網台讓大家暢所欲言，亦凝聚海外港人。除了加拿大外，他希望把平台推向國際，在美國﹑英國等港人也可以收聽，成為24小時廣播、屬於香港人的電台。

籌備期間，鄭敬基發現「HongKonger station」的名字，在YouTube﹑Facebook等平台上，居然還沒有被人登記，他便順利註冊，先從YouTube拍片推廣。他說，一路以來不少人願意義務﹑或用「超抵價」幫助，如設計網站﹑管理YouTube頻道﹑寫App等，使他十分感動。而「香港台」手機應用程序，上週終於在Android手機的Google Play及蘋果手機Apple Store上架，除了北美地區，遠至委內瑞拉也有網民下載，感到很鼓舞。

「香港台」於北美地區2月22日正式啟播，由鄭敬基自彈自唱《願榮光歸香港》揭開台序幕，節目內容上，多倫多時間早上7時至10時，由他跟拍檔Fiona Yellow主持《黎明來到》，討論香港時政﹑當地時事等；下午1時至2時是女性清談節目《Hello堅離地城》，3時至4時是鄭敬基主持的《Come On和你傾》，與不同嘉賓對談；節目完結後會重播一次，因此「朝7晚7」無間斷播放。由於人手有限，鄭敬基目前要一腳踢，希望日後可增加更多內容及主持。

要持久地營運電台，鄭敬基坦言仍然需要一定資金。目前，他正跟拍檔發起眾籌計劃，目標籌集20萬加幣（約120萬港元）作為半年營運成本。眾籌開始至今約一個月，暫時籌到超過12萬加幣，他希望在2月27日限期前達標。

香港台官網：https://www.hongkongerstation.com/

香港台眾籌網站：https://www.kickstarter.com/projects/hongkongerstation/hongkonger-station/

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