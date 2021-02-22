李柱銘、黎智英等九名泛民主派人士，被控前年8.18維園民陣集會後非法組織和參與遊行，案件正在審訊之際，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周一發表聲明，呼籲追究北京壓制香港的責任。

佩洛西在聲明中說：「李柱銘是勇氣和原則的化身，其鍥而不捨而和平地爭取在香港以至整個中國促進自治與民主自由，啟發了全球熱愛自由的人。審訊李柱銘及其他泛民領袖是侮辱法治，並發出北京會不擇手段壓制香港人權利與自由的可怕訊息。」

她說：「美國國會兩院兩黨一直團結一致向中國追究鎮壓和虐待行為的責任，包括對維吾爾族、西藏人、人權活動者、中國內地以及目前香港的弱勢社群的所為。我們必須確保所有受北京壓迫及迫害的人不被遺忘。」

她說：「中國政府必須知道世界正在看着其扼殺人權，我們必須考慮所有向中國追究責任的選項。」

佩洛西說：「如果我們因為商業利益而不就中國人權大聲疾呼，我們就失去為世界任何地方人權發聲的所有道德權威。」

美國眾議院議長網頁／路透社

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