【 血腥鎮壓】

緬甸曼德勒上周六的血腥鎮壓中有至少兩人死亡、14人受重傷。有目擊者憶述當日「猶如戰場」。當日有約20架車運載軍警到亞達納邦船塢鎮壓示威。軍警使用投射器、水炮、橡膠子彈甚至實彈作出攻擊。

屠殺羅興亞人步兵師涉事

有目擊者指軍警當日「不停地」對手無寸鐵的示威者開槍，現場傳出尖叫聲，她與家人害怕得躲在家中，直至聽到有人高呼有人中槍才鼓起勇氣出外查看，發現「中槍的是我的兒子」。她42歲的兒子心口中槍後被送院救治。至今仍未知涉事軍警身份，已知的是2017年曾參與屠殺羅興亞穆斯林的第33輕步兵師有份參與鎮壓。

當日中槍死者分別是16歲少年韋揚敦（Wai Yan Tun）和36歲木匠德南溫（Thet Naing Win）。現場救護員指韋揚敦似乎被人以「非常強力的軍火」射擊致頭骨破裂，「他們開槍前毫無警告。」認識韋揚敦的男子指他於市場工作，近日一有時間就參加示威，「他昨日出門工作，順道察看軍車。之後就沒有再見過他了。德南溫的岳母指他遺下妻子和七歲的孩子，「鄰居向我們展示一具無人認領的遺體的照片時，我們才知道他喪命」。

一名23歲示威者指當日軍警曾承諾如群眾解散就撤退，但反口攻擊正散去的群眾，並封路迫他們走進被發射催淚彈的區域。她指見到一名中年男子腹部和膝蓋中槍，「我可見到他的韌帶」。

今日緬甸/英國《衞報》