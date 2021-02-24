澳洲執政自由黨早前被爆出性侵醜聞，國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）原定周三出席記者會回應事件，但突然表示要入院接受心臟檢查。性侵事件受害人希金斯（Brittany Higgins）就祝福雷諾茲早日康復。

雷諾茲本來會就性侵醜聞回應並接受記者提問，然而她突然告假入院，聲明指她是「聽從心臟病專家對她原有病症的建議」，其職務將由外交部長佩恩（Marise Payne）暫時兼任。

希金斯在Twitter回應雷諾茲入院，她表示：「我真的希望雷諾茲沒事，希望她順利康復」。後來她再發佈另一則帖文寫道：「希望國會進行一些針對弱勢員工的根本性改革，並改善國會工作環境文化」。

雷諾茲回應議員質詢落淚

希金斯本來是就業部前助理傳媒顧問，她表示2019年在雷諾茲設於國會的辦公室中被同事強姦，後來向高層告發，但雷諾茲不斷向她施壓，要她在報警和保住工作之間作選擇，她最終選擇了後者。

雷諾茲上周到參議院出席會議，被議員問及希金斯被性侵事件相關的問題，她再次向希金斯表達歉意後，突然情緒激動及流下眼淚，並一度表示不能再回答問題。

據悉總理莫里森在雷諾茲入院後致電對方慰問，衞生部長亨特（Greg Hunt）則指雷諾茲沒有刻意迴避記者會的意圖，認為她是「希望」出席記者會，只是因「最有力的醫學建議」才決定不出席。

醜聞男主角須入院尋精神科治療

另外，被指為性侵醜聞男主角的前自由黨員目前身在悉尼，據報因事件而離開了原本任職的大企業，並要到醫院尋求精神科治療。《悉尼先驅晨報》引述男主角的舊同事、老闆和大學同學指，雖然男主角是一名自負又自我的小伙子，並非一個勤力或特別友善的人，但都對關於他的性侵指控感到驚訝。

澳洲新聞網

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