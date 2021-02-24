厄國監獄黑幫衝突釀騷亂 75人喪命

厄瓜多爾3座監獄周二爆發騷亂，共造成75人死亡。監獄管理局局長蒙卡約（Edmundo Moncayo）表示，騷亂是兩派黑幫發生衝突引起。不少囚犯家屬在獄外憂心如焚等候消息，希望知悉家人是否安全。

警方在社交網表示，位於瓜亞斯省（Guayas）、科托帕希省（Cotopaxi）和阿蘇艾省（Azuay）的監獄早上發生騷亂，62名囚犯死亡、20多人受傷，傷者包括至少兩名警員。直到下午警方派出的800名增援警員撤出後，瓜亞斯省監獄再度爆發衝突，造成13人死亡。

3個出現騷亂的監獄共收押全國約70%囚犯，總統莫雷諾（Lenin Moreno）對事件表示遺憾，並宣佈監獄實施臨時緊急狀態，下令軍隊駐守，亦嚴防武器、易燃品和爆炸品被運入獄中。

安理會：北韓伊朗合作研發長程導彈 射程可達美國

美國總統拜登政府着力重返伊朗核談判之際，聯合國安理會原定周四閉門討論一份制裁北韓報告，但報告提早被美媒洩漏，透露北韓與伊朗正合作發展長程導彈，有專家指導彈射程可覆蓋美國國土。美國塔夫茨大學外交學者李晟允指，北韓不斷開發張武器，「與伊朗有長期和密切的夥伴關係」。

彭博社報道北韓科學家在伊朗太空項目總部工作，伊朗科學家亦有份參與北韓核試，兩國互相分享研發可能配備核彈頭的導彈技術。報告指伊朗譴責相關指控「失實和虛構」，不過李晟允認為兩國早已有共識聯合對抗美國。

美國保衞民主基金會的伊朗專家塔萊布鲁（Behnam Ben Taleblu）表示，華府已沒有時間妥協，認為拜登政府應主動向德黑蘭和平壤提出多邊會談，讓各方重返談判桌。同時塔萊布魯亦警告若美國重新採取制裁路線，只會製造麻煩，是「政治上、策略上和道德上的錯誤」。

挾淡倉風暴後 GameStop財務總監下台

美國遊戲零售商GameStop早前成為散戶與對沖基金對決的挾淡倉大戰戰場，時隔數周後事件已降溫，GameStop宣佈副行政總裁兼財務總監貝爾（Jim Bell）將於下月26日辭職。公司發言人稱「現階段不會進一步評論」其離職原因。

GameStop的新聞稿感謝貝爾對公司的貢獻和領導，包括在過去一年武肺疫情爆發時的工作，正尋求「具能力和資歷協助加快GameStop轉營」的繼任人，暗示公司由實體門市轉攻網上的計劃。

GameStop今年初雖然一度獲大批散戶追捧，股價屢創新高，但走勢已回落。該公司生意持續下滑，去年9月宣佈計劃2020年年底前在全球關閉400至450間門市，對上一次的季度財政報告顯示錄得1808萬美元（約1.4億港元）虧損。

法新社／新華社／路透社／美國霍士新聞／美國有線新聞網絡

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