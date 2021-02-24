美國聯合航空一架波音777客機日前在起飛後引擎起火，再度引發全球關注波音客機的飛行安全問題。美國聯邦航空管理局（FAA）周二下令，所有安裝了涉事Pratt & Whitney PW4000引擎的同款客機，必須接受檢查才能再飛行。引擎生產商Pratt & Whitney表示，會按照FAA新指引，聯同波音及航空公司進行檢查。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）引述初步調查指，起火原因有可能是因金屬疲勞令引擎扇葉損壞，FAA表示必須替每個引擎前方的大型鈦扇葉片進行熱聲影像檢查，從而找出葉片內側表面和其他無法用肉眼找到的裂痕。

FAA進一步指，根據初步調查結果及其他資料，還可能會修改指令，「為今次或接下來的檢查設立新間距」。按照原本規定，FAA要求每6,500個循環（cycles）便要接受檢查，一個循環是指客機一次起飛加一次著陸。

波音支持FAA指引 南韓也加強檢查

意外發生後，日本等多國決定暫時禁止採用了同款引擎的波音777客機升降，美國聯合航空早前亦已決定停飛所有波音777客機。南韓當局則規定每1,000個循環便要檢查一次扇葉，據業界人士透露，一架777客機通常約10個月就會達到1,000個循環。

在FAA發出聲明後，波音表示支持最新檢查指南，並將跟客戶一起完成。引擎生產商Pratt & Whitney也稱，會按新指引聯同波音及航空公司進行檢查。根據FAA在2019年的數字，每次檢查會花費22個小時，成本為1,850美元（約14,430港元）。

路透社/中央社

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