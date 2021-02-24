美國紐約州州長科莫早前被揭發，隱瞞護老院武肺死亡人數，以逃避上屆政府調查。美國霍士新聞報道，紐約長島一名女子亦控訴科莫政策出錯，將武漢肺炎患者送到老人院，結果導致她的母親因被疏忽照顧而脫水死亡。

貝斯特（Dawn Best）稱自己84歲母親卡羅琳（Carolyn）居住在長島「最佳老人院之一」，但去年3月25日紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）下令禁止家屬到老人院探望院內長者，更安排9,000多名康復中的武肺患者從醫院移送老人院，旨在騰出醫院資源。

貝斯特稱在疫情發生前，她和家人經常到老人院拜訪母親，但自從科莫頒佈禁令後，老人院禁止家屬探望長者，但每周五下午1時，貝斯特都可以與母親進行15分鐘視像對話。她憶述去年4月9日與母親視像對話時，母親情況仍不錯，「她看來很好，我很高興，我們愉快交談」。

但一周後她再與母親通話，卻發現母親情況轉差，「她神志不清，她不能說話」。她立即呼叫醫生，想了解母親的情況，「醫生發狂似的，她對我說『武漢肺炎無所不在，它在每個單位、每個樓層。醫生受感染，護士亦確診，你母親也可能中招』。」

其後她母親接受檢查，證實出現脫水現象，「那次通話後兩天……他們告知我母親好轉」，但下一次再接到老人院電話時，竟然收到母親的死訊。貝斯特指她母親由「原本24小時全天候護理，卻因為脫水及疏忽死亡」，「她被忽略了，她死於人為疏忽，我從想過我母親會死於疏於照顧」。她指自己母親雖然年事已高，但一直很健康，「（死亡）根本不應該發生」。

貝斯特坦言至今仍不理解科莫當初為甚麼決定將患者移送到老人院，「病人被轉移到老人院，院內年老、多病人士立即生病。他們無法呼吸，因而要送院，令醫院變得更擠迫」。

紐約州一度是武漢肺炎重災區，老人院連環集體爆疫、醫療系統崩潰、屍體多至無地方擺放。《紐約郵報》早前揭露，科莫的秘書德羅沙（Melissa DeRosa）與紐約州民主黨議員進行視像會議時，承認去年8月因擔心會受前任特朗普政府指派聯邦司法部介入調查，於是隱瞞州內護老院的武肺死亡人數，把逾1.5萬死亡人數減少至不足6,000人。

美國霍士新聞／《蘋果》資料室

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