繼參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二指示議員，草擬撥款法案抗衡中國崛起，美國民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）亦表示，最快周三提出一項獲跨黨派支持的法案，反制中國對美國企業的言論審查。

華府官員不滿中共不斷向美國企業包括酒店、航空公司及製片商等施壓，必須採取支持北京的立場，默克利向路透社表示：「我們必須監察和處理中國對美國及我們企業審查和恐嚇，所以我們要制訂策略保護自由基石，以及要施壓和摧毀它的人負責」。

除了民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）和科寧（John Cornyn）亦有份提出議案。類似法案在2019年曾經提出，但未取得進展。

新提出的法案將要求總統在美國國家安全委員會（National Security Council）轄下成立跨部門工作小組，監察和應對中國向美國企業施壓和審查，亦要求撰寫報告為「言論自由尤其重要的行業，包括傳媒和電影業」提出建議。

美國司法部長巴爾（William Barr）去年曾指美國主要企業面對中共的施壓，要為北京做說客，又批評迪士尼等荷李活電影公司為討好中共，自我審查出品的電影。

北京近年高調打壓外國企業，2019年美國NBA球隊侯斯頓火箭時任總經理莫利（Morey）發文支持香港反修例運動後，中國各大傳媒封殺火箭隊，上月才復播賽事。早於2018年，中國政府更強迫多間國際航空公司更改官方網站，不得將台灣列為「國家」。

路透社／美國之音

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